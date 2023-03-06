«Яндекс» присмотрел инвесторов

Долю в российском «Яндексе» могут поделить между собой 20 миллиардеров. О возможном сценарии раздела IT-гиганта пишет РБК. Российский бизнес компании выделят в отдельное юрлицо и зарегистрируют в Калининграде. Управление им перейдет фонду менеджеров, среди которых будет экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В списке тех, кто потенциально мог бы войти в капитал созданной компании, 20 миллиардеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно возможному сценарию, голландская Yandex N.V. учредит российскую структуру, в которой будет владеть 100% бумаг. Ее могут зарегистрировать в одном из так называемых русских офшоров в Калининграде. Именно на эту компанию перенесут механизм «золотой акции». Бумагой владеет Фонд общественных интересов, созданный «Яндексом». Так что все важные вопросы необходимо согласовывать с ним. Управлять российским «Яндексом» на протяжении пяти лет будет фонд менеджеров. В него войдут перешедший в компанию экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, бывший гендиректор Тигран Худавердян и другие топ-менеджеры. Следующий этап реорганизации предусматривает возможность продажи 51% российского «Яндекса» инвесторам за $4 млрд, остальные 49% сохранит Yandex N.V. Среди потенциальных покупателей менеджмент видит владельца «Полюса» Сулеймана Керимова, акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, президента «Интерроса» Владимира Потанина, совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук и других бизнесменов. Всего 20 человек.

По словам источника РБК, многие миллиардеры из списка «удивятся, что они вообще там есть». Привлечь инвесторов будет непросто, считает аналитик «Финама» Леонид Делицын. Российский «Яндекс» не самый интересный актив, поэтому продаваться он будет с дисконтом, говорит эксперт: «"Яндекс" вдохновлен историей Павла Дурова, который в свое время сумел собрать $2 млрд. Но в данном случае речь идет о большей сумме, равной приблизительно половине стоимости "Яндекса". Насколько я себе представляю, где-то о $5 млрд.

В данной ситуации нет всеобщего восторга и ожиданий по поводу какой-либо новой технологии. Кроме того, нет эквивалента Павла Дурова. "Яндекс" теперь в какой-то степени курирует Алексей Кудрин, который наверняка очень авторитетен у этих предпринимателей, но статуса технического визионера не имеет.

Все это приведет к тому, что потенциальные инвесторы постараются максимально снизить цену и будут жестко торговаться. Они попытаются сбросить треть. Мотивы будут простые: "Яндекс" превратился в низкомаржинальную компанию, которая активно борется за свое место на рынке электронной коммерции с такими маркетплейсами, как Wildberries, Ozon. Он явно не может претендовать на первое место».

Продажа 51% российского «Яндекса» не укладывается в бизнес-логику, это похоже на усиление контроля со стороны государства, считает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Неважно, чьи там фамилии. Мы видим, что это компания, к которой государство давно испытывает серьезный интерес. Мы понимаем, что если оно к кому-то испытывает интерес, то отказать ему практически невозможно.

И дальше мы видим, что организация в ситуации, когда она устойчивее многих, не находится под санкциями, не добывает нефть, почему-то вдруг отдает 51%. Возникает мысль, что это способ поставить ее под контроль, но не напрямую, поскольку это бы повредило имиджу компании, а опосредованно — через неформальные механизмы контроля. Такое очень может быть».

Часть проектов «Яндекса» перейдет голландской структуре. Это беспилотники, облачные технологии, образовательный «Яндекс Практикум» и проект разметки данных «Толока». Еще летом СМИ сообщали, что руководить ими планирует сам Аркадий Волож. Вместе с ними голландская компания может получить $300–400 млн, но о формате этой выплаты не сообщается. В самом «Яндексе» от комментариев отказались.

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Иван Корякин