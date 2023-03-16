Суд оставил в силе решение о временном закрытии сервиса доставки еды Good food в Ростове

Ростовский областной суд оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда, постановившего закрыть на 90 дней предприятие по доставке еды Good food предпринимателя Анатолия Кухарева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Защита предпринимателя, признанного виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, попыталась оспорить решение предыдущей инстанции.

Напомним, в феврале текущего года стало известно, что в Ростове-на-Дону 70 человек отравились едой сервиса Good food. Предприятие было закрыто на срок до трех месяцев, а Следственный комитет возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Анастасия Назарова