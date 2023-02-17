Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове сервис доставки еды Good Food закрыли после отравления клиентов

Индивидуальный предприниматель Анатолий Кухарев, владеющий брендом Good food, был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Производственный цех предпринимателя закрыт на 90 суток по решению Советского районного суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

«Главным специалистом-экспертом отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — информирует пресс-служба судов.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону 50 человек отравились едой сервиса правильного питания Good food. Позже количество жертв возросло до 70. У пострадавших наблюдались симптомы острого гастроэнтерита.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...