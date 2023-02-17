В Ростове сервис доставки еды Good Food закрыли после отравления клиентов

Индивидуальный предприниматель Анатолий Кухарев, владеющий брендом Good food, был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Производственный цех предпринимателя закрыт на 90 суток по решению Советского районного суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

«Главным специалистом-экспертом отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — информирует пресс-служба судов.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону 50 человек отравились едой сервиса правильного питания Good food. Позже количество жертв возросло до 70. У пострадавших наблюдались симптомы острого гастроэнтерита.

Анастасия Назарова