RMF FM: в Польше раскрыли «российскую шпионскую сеть»

Польские спецслужбы раскрыли «работавшую на Россию шпионскую сеть», сообщает радио RMF24. Группа должна была вести подготовку диверсионной деятельности в Польше, в этой связи на железнодорожных путях и в объектах критической инфраструктуры страны введен режим повышенной готовности. Сотрудники Службы внутренней безопасности задержали шесть человек в рамках этого дела, выяснило RMF FM.

Задержанные являются иностранцами «из-за польской восточной границы», они должны были работать по «заказу российских спецслужб». Задержаны они были благодаря обнаружению скрытых камер, которые были установлены на важных маршрутах и ж/д узлах. «Таких устройств было несколько десятков»,— пишет RMF FM.

По информации, полученной RMF FM, в основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в том числе в районе аэропорта в Ясёнке под Жешувом. Это основной пункт перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины, пишет RMF FM. Камеры были установлены и в других частях Польши.

«Первоочередной задачей задержанных был сбор информации, но не исключена подготовка диверсии»,— прокомментировал бывший замначальника Службы военной контрразведки полковник Мацей Матысяк.

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Мария Федотова