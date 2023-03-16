При пожаре на складе ростовского погрануправления ФСБ один человек погиб, двое пострадали

В Ростове-на-Дону в результате пожара на складе погрануправления ФСБ по Ростовской области один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщают ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По информации ТАСС, перед началом пожара был взрыв. Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об одном пострадавшем, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По его словам, причиной возгорания стало «замыкание электропроводки внутри помещения».

«В результате пожара один человек погиб, двое пострадали»,— сказали в экстренных службах. По информации 161.ru, пострадавших обнаружили у входа в здание. Telegram-канал Baza пишет, что они были сотрудниками склада, в подвале здания могут находиться еще люди.

Склад на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелся сегодня днем, 16 марта. Корпус здания полностью объят огнем. Очевидцы сообщили «Ъ», что в здании сдетонировали боеприпасы, были слышны взрывы.

По словам источника 161.ru, площадь возгорания составляет 850 кв. м. В тушении возгорания принимают участие 63 пожарных и 25 спецмашин, на место направляются дополнительные бригады спасателей с бронещитами.

Издание также сообщает об эвакуации близлежащих домов, глава региона Василий Голубев позже подтвердил эту информацию. «По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей»,— написал он в Telegram.

Олеся Павленко