ВТБ зафиксировал рост мошеннической активности на 20%

В период с января по февраль 2023 года на клиентов ВТБ было совершено около 1,2 млн мошеннических атак, что на 20% больше относительно аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе ВТБ.

По данным кредитной организации, в феврале доля мошеннических звонков с помощью обычной телефонной связи снизилась до 45% против 88% в сентябре. Более 55% всех звонков, по информации банка, совершаются через мессенджеры.

«С начала года мы замечаем, что активность мошенников усилилась, теперь более половины всех звонков приходятся на мессенджеры. Деньги, находящиеся на счетах в банках, в безопасности»,— рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он отметил, что банк никогда не звонит клиентам через мессенджеры, поскольку такой формат не имеет никакой правовой силы.

Из материалов ВТБ следует, что попытки уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25%. При этом ВТБ удалось сохранить около 3 млрд руб. на счетах, что на 60% превышает показатели прошлого года.

В 2022 году число случаев хищения денег с банковских счетов россиян сократилось на 15,31%, до 877 тыс. впервые за семь лет. Однако размер ущерба вырос на 4,3%, до 14,2 млрд руб. Банк России сообщал, что по его инициативе было заблокировано более 750 тыс. телефонных номеров, которые использовали мошенники.

Подробнее — в материале «Ъ» «На фишинговой прямой».

Милена Костерева