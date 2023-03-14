Пашинян рассказал Путину о проблемах в зоне ответственности российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину информацию о проблемах в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также выразил мнение о том, что «ОДКБ оставляет позиции» в стране.

«Разговор с президентом Российской Федерации в основном был посвящен опасности эскалации в Нагорном Карабахе, и я подчеркнул, что в зоне ответственности российских миротворцев есть проблемы»,— отметил премьер Армении (цитата по ТАСС), уточнив, что речь об этом шла в ходе его разговора с Путиным 13 марта.

Также, по словам Пашиняна, его беспокоит то, что ОДКБ сейчас фактически «выходит из Армении» и оставляет свои позиции в стране. При этом политик подчеркнул, что Ереван по собственной воле прекращать членство в организации не собирается.

Ранее сообщалось о нескольких перестрелках в Нагорном Карабахе. В частности, 5 марта в районе Хайпалу недалеко от Лачинского коридора автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, обстреляли военные Азербайджана. В ходе перестрелки погибли пять карабахских военных, находившихся в машине, и двое азербайджанских солдат.

12 декабря 2022 года азербайджанские общественники заблокировали Лачинский коридор, обеспечивающий сухопутную связь Армении и Нагорного Карабаха, который со всех сторон окружают войска Азербайджана. Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в бездействии.

Подробнее о последних инцидентах в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «И в мир продолжается бой».