В Самарской области за неделю подорожали помидоры и куриные яйца

Цены на ряд товаров и услуг в Самарской области за неделю изменились. В частности, в регионе за указанный период подорожали свежие помидоры (на 3,8%; 209,5 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Также среди подорожавших за семь дней продуктов в области оказались куриные яйца (на 2,2%; 81,7 руб. за десяток). При этом цены на отдельные товары в регионе за прошедший период снизились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Например, в Самарской области подешевели сосиски и сардельки (на 3,4%; 427,6 руб. за один кг). Также в регионе за это время снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 3,1%; 20,2 руб. за один кг). Неделей ранее в Самарской области подорожали свекла и сосиски.

Георгий Портнов