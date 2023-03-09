В Самарской области подорожали свекла и сосиски

Цены на ряд товаров и услуг изменились в Самарской области за неделю. Больше всего (на 6,4%) в регионе за этот период подорожала столовая свекла. Один кг этого продукта в Самарской области в среднем стоит 36,7 руб. Об этом сообщает Самарастат.

Также среди подорожавших за минувшие семь дней продуктов в области оказались сосиски и сардельки (на 3,6%; 443,5 руб. за один кг). Одновременно с этим в регионе снизились цены на охлажденных и мороженых кур (почти на 3%; 148,7 руб. за один кг), а также на пшеничную муку (на 2,8%; 41,7 руб. за один кг) и картофель (на 2,5%; 32,8 руб. за один кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее индекс потребительских цен по Самарской области составил 100,65%. Также стало известно о том, что показатель инфляции увеличился до 12,66%.

Георгий Портнов