Левые хотят большего внимания

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду в рамках подготовки к отчету правительства в Думе встретился с представителями фракций КПРФ и «Справедливой России — За правду». Если общение премьера с единороссами и либерал-демократами двумя днями ранее прошло в стиле взаимных комплиментов, то представители левого спектра парламентской оппозиции, хоть и продемонстрировали главе правительства свой пиетет, но попытались слегка обострить диалог напоминанием о своих давних инициативах, которые по-прежнему остаются без движения. Господин Мишустин в ответ напомнил о «беспрецедентном санкционном давлении», в условиях которого, по его мнению, делается немало.

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Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Михаил Мишустин на встрече с членами фракции КПРФ

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Представители «Единой России» и ЛДПР 13 марта в основном обменивались с премьером благодарностями за конструктивное сотрудничество и перечисляли совместные достижения. КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) же попытались показать оппозиционный характер.

Первыми в Белый дом 15 марта пришли коммунисты. Михаил Мишустин в своем вступительном слове похвалил фракцию КПРФ за патриотическую позицию, помощь жителям Донбасса и активное участие в разработке инициатив по интеграции новых территорий. Премьер отметил направления, по которым у правительства и фракции сложилось «продуктивное взаимодействие», в частности, вопросы сельского хозяйства.

«В целом депутаты КПРФ всегда поддерживают инициативы, которые способствуют обеспечению продовольственной безопасности страны»,— поблагодарил коммунистов господин Мишустин.

Он также помянул добрым словом недавно принятый законопроект депутатов КПРФ о предоставлении льгот малым и средним предприятиям, которые занимаются детской книжной продукцией.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в ответ похвалил практику проводить рабочие встречи с депутатами накануне отчета правительства и выразил надежду на «конструктивный разговор». Сразу после этого он попытался обострить дискуссию, посетовав на то, что в столь драматический для страны момент в работе отдельных министерств «проскальзывает старый курс», который «должен быть максимально изменен». «Мы доказали, что невозможно решить проблемы, если по-прежнему средние темпы роста будут в пределах 1%. У нас за 30 лет средние темпы составили ровно 30%. В Европе, на Западе — примерно в 2–3 раза, китайская экономика выросла в 14 раз»,— сказал господин Зюганов. За 30 лет производство энергии увеличилось на 3,7%, в то время как США оно выросло на 44%, в Германии — на 36%, а в Китае — в 11 раз, рассказывал лидер коммунистов. Его также беспокоит высокая смертность и снижение доходов граждан на 12% за последние девять лет.

Геннадий Зюганов напомнил премьеру, что фракция КПРФ передала правительству свой бюджет развития и 12 законопроектов, которые традиционно остались без внимания.

Отдельно он выразил сожаление, что не был принят законопроект партии о регулировании цен на товары первой необходимости и медикаменты. Коммунист сослался на президента, который в личной беседе поддержал программу продовольственной безопасности и три программы — «Устойчивое развитие села», «Новая целина» и «Развитие сельхозмашиностроения», а также сказал, что поручит правительству проработать эти идеи. «В целом мы можем продвинуться решительно вперед, но требуется новый курс, новый бюджет развития, новая финансовая политика. Никакие финансисты не могут определять промышленную политику — ее должны определять правительство, законодатели, люди от производства»,— заключил лидер КПРФ.

Михаил Мишустин согласился с тем, что «экономический рост — это основа нашего развития», но напомнил о «беспрецедентных санкциях», введенных против России после начала специальной военной операции. Он отметил, что комиссия по устойчивости экономики разработала 315 мер на примерную сумму 8 трлн руб., которые смогли «удержать ситуацию». «Что касается инфляции. В пиках я уже не говорю, она была под 20%, годовая — 11,9%, если мы берем 2022 год. И сегодня она у нас уже меньше 4%, которые согласованы с Банком России, правительством»,— похвалился господин Мишустин. Продолжается, по его словам, и рост инвестиций. При этом премьер отметил, что правительство готово «воспринимать конструктивную критику и вместе думать о том, куда направлять основные усилия, в том числе и государственные финансы».

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Фото: пресс-служба Председателя Правительства РФ / spravedlivo.ru Михаил Мишустин на встрече с членами фракции СРЗП

Фото: пресс-служба Председателя Правительства РФ / spravedlivo.ru

Диалог с фракцией «Справедливой России — За правду» (СЗРП) выстраивался по аналогичному сценарию. Премьер также поблагодарил ее за «конструктивное взаимодействие», особенно с Министерством строительства, отметив ее взвешенный и ответственный подход к принятию законов, и пообещал поддержать инициативу эсеров, которая «позволит упростить и систематизировать меры поддержки для молодых ученых». Однако лидер СРЗП Сергей Миронов в ответ сообщил, что фракция ждет от правительства решения о подготовке стратегического плана социально-экономического развития и готова поучаствовать в его разработке. Затем он напомнил о теме, которую регулярно поднимают эсеры — индексации пенсий работающим пенсионерам.

Господин Миронов рад тому, что государство отходит от Болонской системы в образовании, но потребовал заодно отменить и «очень вредный» Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Также он предложил выплачивать семьям с восемью и более детьми ежемесячно сумму в размере двух МРОТ, подчеркнув, что «цена вопроса будет 2,1 млрд руб.». Наконец, лидер эсеров предложил изменить единую федеральную норму собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг с 22% на 15%.

Михаил Мишустин, реагируя на слова Сергея Миронова о стратегическом планировании, заметил, что «на сегодняшний день единый план достижения национальных целей у нас существует», при этом идет «постоянная межведомственная работа, в том числе с поправками, в случае если меняются цели, особенно в условиях санкционного давления». Также он напомнил, что «очень многое было сделано по социальным пособиям, по всем остальным вещам», опять же, несмотря на «непрерывное санкционное давление». Что касается отмены ЕГЭ, то тут нужно взвесить все плюсы и минусы, заметил господин Мишустин.

После обмена вступительными речами представители обеих фракций задали премьеру вопросы и в закрытом формате. Последними с главой правительства должны встретиться представители думской фракции «Новых людей».

Ксения Веретенникова