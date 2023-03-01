Российский уголь дешевеет в портах

Российский энергетический уголь на самом маржинальном восточном направлении дешевеет на фоне теплой зимы и низкого спроса в Китае. Интервал цен в зависимости от калорийности составляет $104–135 за тонну. Угольные компании ожидают дальнейшего сокращения цен и снижают добычу энергетических марок угля. Добыча угля для металлургии, напротив, увеличивается на фоне роста цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Цены на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока с начала января упали на 17%, сообщает центр экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Российские игроки ожидают сохранения понижающего тренда до конца второго квартала 2023 года, традиционно характеризующегося более низким потреблением энергетического угля, считают в ЦЭП. Так, энергетический уголь 6000 ккал стоит $135 за тонну FOB Far East, 5500 ккал — $124, 5000 ккал — $104. Год назад цена на угли 6000 и 5500 ккал колебалась на уровне $193 и $140 соответственно.

Аналитики приводят несколько причин снижения цен. Кроме теплой зимы не стимулирует рост спроса на уголь в Китае опережающий рост добычи и его запасов. Кроме того, цены на газ в феврале 2023 года в Европе опускались до $550 за 1 тыс. кубометров на фоне аномально теплой зимы и максимальных запасов газа в ПХГ, что в три раза ниже, чем осенью 2022 года. Погодные условия — ключевой фактор волатильности цен на газ в отопительном сезоне 2022/23 года, пишет ЦЭП.

Снижение цен на энергетический уголь привело к дальнейшему сокращению ценовых спредов между поставками в восточном и западном направлениях — до $25 за тонну угля 6000 ккал. В январе этого года спред составлял $41. «В условиях закрытия европейского рынка уголь, поставляемый через западные и южные порты, предназначается в основном для тех же экспортных направлений, что и продукция, переваливаемая через порты Дальнего Востока,— для рынков Китая и Индии»,— комментируют в ЦЭП.

По данным Росстата, в январе 2023 года добыча угля упала на 1,8% по сравнению с январем прошлого года, до 34,9 млн тонн. По сравнению с декабрем падение составляет 19,3%. Кузбасс, основной угледобывающий регион, сократил добычу угля в годовом выражении на 8%, до 17,5 млн тонн угля, приводит данные января министерство угольной промышленности Кузбасса. Добыча углей энергетических марок сократилась на 13%, до 11,9 млн тонн (13,7 млн тонн), а коксующихся выросла почти на 6%, до 5,6 млн тонн (в январе 2022 года — 5,3 млн тонн). На производстве коксующихся марок позитивно отражается рост мировых котировок. По данным Metals & Mining Intelligence, с декабря 2022 года премиальный низколетучий уголь подорожал с $250 до $390 FOB Австралия.

Сейчас на рынке сырьевых товаров отмечается нисходящая динамика на фоне увеличения рисков глобальной рецессии, комментирует Сергей Гришунин из НРА. По его мнению, в этой связи тенденция падения цен во втором квартале хорошо прослеживается, но тем не менее сохраняются ожидания замедления темпов падения на фоне снижения маржинальности поставок угля в Китай от мировых производителей, прежде всего из США и Канады. «Ожидания сходятся в том, что цены в Китае по итогам квартала останутся выше $120 за тонну»,— полагает аналитик.

Евгений Зайнуллин