Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский уголь дешевеет в портах

Цены падают из-за теплой зимы

Российский энергетический уголь на самом маржинальном восточном направлении дешевеет на фоне теплой зимы и низкого спроса в Китае. Интервал цен в зависимости от калорийности составляет $104–135 за тонну. Угольные компании ожидают дальнейшего сокращения цен и снижают добычу энергетических марок угля. Добыча угля для металлургии, напротив, увеличивается на фоне роста цен.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Цены на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока с начала января упали на 17%, сообщает центр экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Российские игроки ожидают сохранения понижающего тренда до конца второго квартала 2023 года, традиционно характеризующегося более низким потреблением энергетического угля, считают в ЦЭП. Так, энергетический уголь 6000 ккал стоит $135 за тонну FOB Far East, 5500 ккал — $124, 5000 ккал — $104. Год назад цена на угли 6000 и 5500 ккал колебалась на уровне $193 и $140 соответственно.

Аналитики приводят несколько причин снижения цен. Кроме теплой зимы не стимулирует рост спроса на уголь в Китае опережающий рост добычи и его запасов. Кроме того, цены на газ в феврале 2023 года в Европе опускались до $550 за 1 тыс. кубометров на фоне аномально теплой зимы и максимальных запасов газа в ПХГ, что в три раза ниже, чем осенью 2022 года. Погодные условия — ключевой фактор волатильности цен на газ в отопительном сезоне 2022/23 года, пишет ЦЭП.

Снижение цен на энергетический уголь привело к дальнейшему сокращению ценовых спредов между поставками в восточном и западном направлениях — до $25 за тонну угля 6000 ккал. В январе этого года спред составлял $41. «В условиях закрытия европейского рынка уголь, поставляемый через западные и южные порты, предназначается в основном для тех же экспортных направлений, что и продукция, переваливаемая через порты Дальнего Востока,— для рынков Китая и Индии»,— комментируют в ЦЭП.

По данным Росстата, в январе 2023 года добыча угля упала на 1,8% по сравнению с январем прошлого года, до 34,9 млн тонн. По сравнению с декабрем падение составляет 19,3%. Кузбасс, основной угледобывающий регион, сократил добычу угля в годовом выражении на 8%, до 17,5 млн тонн угля, приводит данные января министерство угольной промышленности Кузбасса. Добыча углей энергетических марок сократилась на 13%, до 11,9 млн тонн (13,7 млн тонн), а коксующихся выросла почти на 6%, до 5,6 млн тонн (в январе 2022 года — 5,3 млн тонн). На производстве коксующихся марок позитивно отражается рост мировых котировок. По данным Metals & Mining Intelligence, с декабря 2022 года премиальный низколетучий уголь подорожал с $250 до $390 FOB Австралия.

Сейчас на рынке сырьевых товаров отмечается нисходящая динамика на фоне увеличения рисков глобальной рецессии, комментирует Сергей Гришунин из НРА. По его мнению, в этой связи тенденция падения цен во втором квартале хорошо прослеживается, но тем не менее сохраняются ожидания замедления темпов падения на фоне снижения маржинальности поставок угля в Китай от мировых производителей, прежде всего из США и Канады. «Ожидания сходятся в том, что цены в Китае по итогам квартала останутся выше $120 за тонну»,— полагает аналитик.

Евгений Зайнуллин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...