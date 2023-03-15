Глава комитета начштабов США планирует беседу с генералом Герасимовым

Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что планирует поговорить с начальником Генштаба и руководителем военной операции на Украине Валерием Герасимовым.

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«Я планирую поговорить со своим коллегой Герасимовым»,— сказал господин Милли на пресс-конференции после очередного заседания контактной группы по Украине.

Ранее сегодня, 15 марта, состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина. По информации источника «РИА Новости» в Пентагоне, они поговорили об инциденте с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. Ранее министры говорили в октябре 2022 года — сегодняшний разговор стал первым за полгода.

Марк Милли сообщил, что США пока не уверены в том, что перехват российским самолетом американского беспилотника был преднамеренным.

Вчера, 14 марта, в воды Черного моря упал беспилотник MQ-9 Reaper. В США утверждают, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. Минобороны России сообщило, беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «перешел в неуправляемый полет» и упал в море. В Госдепартаменте США допускали, он упал из-за ошибки российского пилота.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия попытается достать обломки беспилотника. По данным CNN, власти США дистанционно удалили конфиденциальные данные с дрона, чтобы они не попали в руки к россиянам.