Минобороны России сообщило о переговорах Шойгу с главой Пентагона

Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе американской стороны, сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Шойгу Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Ллойд Остин Фото: Maya Alleruzzo / AP Следующая фотография 1 / 2 Сергей Шойгу Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Ллойд Остин Фото: Maya Alleruzzo / AP

«15 марта 2023 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных штатов Америки Ллойда Остина»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Вчера, 14 марта, над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. Американские военные утверждали, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По версии Минобороны России, беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «перешел в неуправляемый полет» и упал в море. По версии Госдепартамента США, он упал из-за ошибки российского пилота.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия попытается вернуть обломки упавшего беспилотника. По данным CNN, власти США дистанционно удалили конфиденциальные данные с беспилотника. В связи с инцидентом в Госдеп США был вызван посол России Анатолий Антонов.