Минобороны России сообщило о переговорах Шойгу с главой Пентагона

Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе американской стороны, сообщили в Минобороны России.
«15 марта 2023 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных штатов Америки Ллойда Остина»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Вчера, 14 марта, над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. Американские военные утверждали, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По версии Минобороны России, беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «перешел в неуправляемый полет» и упал в море. По версии Госдепартамента США, он упал из-за ошибки российского пилота.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия попытается вернуть обломки упавшего беспилотника. По данным CNN, власти США дистанционно удалили конфиденциальные данные с беспилотника. В связи с инцидентом в Госдеп США был вызван посол России Анатолий Антонов.
Что представляет собой американский беспилотник MQ-9 Reaper
14 марта в небе над Черным морем был выведен из строя американский беспилотник MQ-9 Reaper. Что известно об этом аппарате — в материале «Ъ».