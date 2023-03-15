CNN: США стерли конфиденциальные данные с БПЛА, упавшего в Черном море

Власти США дистанционно удалили конфиденциальные данные с беспилотника MQ-9 Reaper, который упал в Черном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников. По информации источников телеканала, такие меры были приняты, чтобы не допустить сбора Россией секретных данных.

Ранее сегодня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия попытается вернуть обломки беспилотника. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что США принимают меры, чтобы обломки упавшего беспилотника не попали в чужие руки.

По словам одного из официальных лиц США, столкновение в воздухе произошло примерно в 45 милях к юго-западу от Крыма, а упал беспилотник примерно в 70 милях к юго-западу от Крыма.

14 марта в Черное море упал беспилотник MQ-9 Reaper. США утверждают, что это произошло из-за маневра российского истребителя Су-27. По версии Минобороны России, беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «перешел в неуправляемый полет» и упал.

Сегодня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что падение беспилотника произошло из-за ошибки российского пилота. По его словам, США рассматривают возможность обнародования видеозаписи столкновения.