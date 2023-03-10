“Ъ” стали известны подробности одного из первых приговоров, вынесенных в отношении украинских военнослужащих за преступления на новых российских территориях по Уголовному кодексу РФ. В соответствии с решением Верховного суда ДНР, командир отделения признанного террористическим и запрещенного в России батальона «Азов» Виктор Похозей получил восемь лет и шесть месяцев строгого режима за нападение на гражданку. Последняя была избита за неосторожное высказывание. На следующий день женщину, которая пришла к ним с мужем, рассчитывая добиться справедливости, застрелили.

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Фото: СКР Виктор Похозей на допросе

Фото: СКР

Как установил Следственный комитет России (СКР), участвуя в боевых действиях в Донбассе, младший сержант Похозей, служивший в в/ч №3057 (батальон запрещенного Верховным судом России «Азова») национальной гвардии Украины, «совершил преступление против мира и безопасности человечества, а именно вместе с другими украинскими военнослужащими допустил жестокое обращение с мирным населением, которое должно было находиться под их покровительством». При этом сержантом Похозеем и его сослуживцами, по версии следствия, применялись методы, запрещенные Женевской конвенцией 1949 года и дополнительным протоколом к ней 1977 года. Среди них — «посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность лиц», не принимающих участия в военных действиях.

С марта по май 2022 года в Мариуполе велись масштабные бои, однако далеко не всем мирным гражданам удалось покинуть город. Так, Наталья Ч. осталась по месту своей регистрации в доме на Азовстальской улице. На той же улице в нескольких домах от нее была размещена группа военных под командованием Похозея.

Утром 23 марта, говорится в материалах уголовного дела, между сержантом и Натальей произошел «словесный конфликт», в ходе которого последняя в сердцах сказала: «В "Азове" нет нормальных людей!» За это Похозей, как установило следствие, на лестничной площадке ударил женщину, которая была старше его на 15 лет, вначале прикладом своего автомата Калашникова по лицу, а затем несколько раз пнул ее.

СКР квалифицировал эти действия по ч. 1 ст. 356 (применение запрещенных методов войны) УК. Представ перед Верховным судом ДНР, который, отметим, рассматривает уголовные дела, возбужденные по уголовным кодексам сразу трех стран: самой республики, России, а также Украины, сержант Похозей полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Тогда были оглашены данные, которые он привел во время следствия. Из них выходило, что подследственный украинец был не новобранцем, а профессиональным военным, который тем более должен был понимать, как следует обращаться с гражданским населением. В нацбат «Азов» он поступил на службу еще в 2017 году. Был стрелком, пулеметчиком, а в 2020 году, являясь старшим солдатом, подписал «сержантский контракт» на три года.

В показаниях самого военного подтверждался конфликт с женщиной, закончившийся ее избиением, причем отмечалось, что удары наносились ногами, обутыми в берцы.

Свидетель обвинения, а дело рассматривалось судьей единолично, с адвокатами сторон, в том числе потерпевшей, уточнил, что Наталья являлась его гражданской женой, с которой они проживали неподалеку от места дислокации подразделения «Азова». После начала боевых действий газ и электричество отключили, и местные жители готовили еду на мангалах во дворах домов, покупая продукты в магазинах, которые какое-то время еще работали.

23 марта, когда они возвращались из магазина, украинские военные, стоявшие у подъезда, спросили, что у них в сумке, а узнав о рыбе, попросили их угостить. Приготовив рыбу, Наталья, по словам ее представителя, отнесла часть поджарки в расположение «Азова», а домой вернулась расстроенная и избитая, рассказав ему, что произошло.

На следующий день супруги пошли жаловаться на военных. Однако один из них, некто Смитий, выстрелил в нее, смертельно ранив. Когда муж склонился над Натальей, по его словам, к ним подошел сержант Похозей и спросил: «Ты что? Золото снимаешь?» А узнав, что он пытается оказать помощь, и увидев, что на месте происшествия начали собираться местные жители, куда-то скрылся.

Свидетель из числа самих нацгвардейцев рассказал, что видел избиение Натальи и спросил у сержанта, за что он на нее напал. «Слишком много разговаривает»,— последовал ответ. Выяснилось, что сержант, встретив Наталью на площадке и узнав, что она принесла солдатам рыбу, начал кричать на нее и часового: «Кто пустил, что она тут делает?!» Услышав в ответ от женщины про «Азов», сопроводил ее пинками с площадки между третьим и вторым этажами до самого выхода.

Следует отметить, что показания обвиняемого и очевидцев происшедшего были «закреплены» в том числе на месте события, куда их вывозили сотрудники СКР, фиксируя данные на фото и видео.

Вынося приговор, суд особо отметил, что не усматривает нарушений Уголовно-процессуального кодекса, которые могли быть допущены в ходе предварительного следствия, в том числе влекущих признание доказательств недопустимыми. Было также отмечено, что в ходе следствия и самого процесса право обвиняемого на защиту не нарушалось.

В качестве обстоятельства, смягчающего вину сержанта, суд отметил активное способствование раскрытию преступления, признание фигурантом своей вины и последовательную дачу им показаний. В итоге Похозею было назначено восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима, а датой начала отбытия наказания определено 17 мая, когда он был задержан российскими военнослужащими.

Николай Сергеев