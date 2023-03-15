Российский посол в Турции подтвердил ужесточение транзита грузов в Россию

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов подтвердил, что российские и турецкие компании столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию. Он сообщил, что торгово-экономические ведомства России и Турции работают по этому вопросу.
Алексей Ерхов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортеры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международным перевозками, почувствовали определенное ужесточение правил следования грузов. Мы сейчас как раз и разбираемся с этим вопросом»,— сказал посол в интервью ТАСС.
9 марта представители российских логистических компаний рассказали «Ъ FM» о блокировке Турцией транзита грузов, подпавших под санкции западных стран. Однако эксперт Совета экспортеров Турции заявил, что его организация не получала никаких уведомлений относительно транзита санкционных товаров в Россию.
Подробнее об ограничениях — в материале «Ъ» «Страна неограниченных таможностей».