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Коммерсантъ FM
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Российский посол в Турции подтвердил ужесточение транзита грузов в Россию

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов подтвердил, что российские и турецкие компании столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию. Он сообщил, что торгово-экономические ведомства России и Турции работают по этому вопросу.

Алексей Ерхов

Алексей Ерхов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Алексей Ерхов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортеры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международным перевозками, почувствовали определенное ужесточение правил следования грузов. Мы сейчас как раз и разбираемся с этим вопросом»,— сказал посол в интервью ТАСС.

9 марта представители российских логистических компаний рассказали «Ъ FM» о блокировке Турцией транзита грузов, подпавших под санкции западных стран. Однако эксперт Совета экспортеров Турции заявил, что его организация не получала никаких уведомлений относительно транзита санкционных товаров в Россию.

Подробнее об ограничениях — в материале «Ъ» «Страна неограниченных таможностей».

Анастасия Ларина

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