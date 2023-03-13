Совет экспортеров Турции не получал уведомлений о проблемах с транзитом санкционных товаров в РФ

Эксперт Совета экспортеров Турции Бурак Гюнайдын сообщил «РИА Новости», что его организация не получала никаких уведомлений по вопросу транзита санкционных товаров в Россию. Ранее представители российских логистических компаний в разговоре с «Ъ FM» говорили о блокировке Турцией транзита грузов, подпавших под западные ограничения.

«Наш совет не получал никаких административных уведомлений в связи с упомянутой темой, до сведения публики они также не доводились»,— сообщил эксперт Совета экспортеров, который определяет экспортную политику Турции.

Как рассказал коммерческий директор компании Transasia Logistics, власти Турции не публиковали официальных приказов и постановлений, поскольку им пришлось бы признать факт поставок санкционных товаров в Россию. Некоторые собеседники «Ъ FM» считают, что проблемы с транзитом санкционных грузов связаны с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

Товарооборот между Россией и Турцией с января по сентябрь 2022 года вырос в два раза, достигнув $45 млрд. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, такой высокий показатель связан с ростом цен на природный газ, который Анкара закупает у Москвы.

Подробнее об ограничениях транзита читайте в материале «Страна неограниченных таможностей».

Анастасия Ларина