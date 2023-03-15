Госдеп: российский самолет столкнулся с БПЛА США случайно

США считают, что российский самолет случайно столкнулся с американским беспилотником над Черным морем вчера, 14 марта, скорее всего, это стало следствием ошибки пилота. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он также сообщил, что США изучают возможность обнародования видеозаписи инцидента.

«На видео видно, что российский пилот сближается и совершенно непрофессиональным образом, как кажется, без какого-либо контроля над совершаемыми действиями практически сталкивается с американским беспилотником»,— сказал господин Прайс в интервью MSNBC.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США игнорируют тот факт, что после начала боевых действий на Украине прибрежные районы Черного моря имеют ограниченный статус для полетов. «Такое вызывающее игнорирование этого объективного факта, конечно, наводит на мысль о том, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания конфронтационных своих подходов»,— сказал господин Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что российские самолеты действовали правильно, а американскому беспилотнику не следовало летать в этой зоне. «Почему неэкологично это? Может быть, там не надо было летать кому не положено, тогда все было бы экологично»,— сказал господин Песков в той же программе. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что американские беспилотники будут и впредь летать там, где позволяет международное право.

Вчера, 14 марта, над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. США утверждают, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По версии Минобороны России, беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Анастасия Ларина