Пентагон: беспилотники США продолжат летать там, где позволяет международное право

Глава Пентагона Ллойд Остин после падения американского беспилотника MQ-9 в Черное море заявил, что дроны США будут и впредь летать там, где позволяет международное право. Он также призвал Россию выполнять полеты военных летательных аппаратов безопасно и профессионально.

Глава Генштаба США Марк Милли (слева) и Глава Пентагона Ллойд Остин

Фото: Reuters

«Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально»,— сказал Ллойд Остин на онлайн-заседании контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине, его слова приводятся на сайте Пентагона.

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Вчера, 14 марта, над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. США утверждают, что дрон упал из-за небезопасного маневра российского истребителя Су-27, задевшего винт беспилотника. По версии Минобороны РФ, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Россия и США небезопасно сблизились».

Анастасия Ларина