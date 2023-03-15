Отцам добавили материнского капитала

Государственная дума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий круг претендентов на маткапитал. Право на выплату получат мужчины, которые на момент рождения их детей от суррогатных матерей были этим детям единственным официальным родителем. В Минтруде уточняли, что в получении сертификата на маткапитал ранее было отказано 19 таким отцам. По подсчетам авторов инициативы, после принятия документа расходы бюджета составят 10,4 млн руб. Впрочем, в будущем ситуация, когда у ребенка, рожденного по процедуре суррогатного материнства, юридически есть отец, но нет матери, едва ли возможна — по новому закону о суррогатном материнстве в России воспользоваться услугой могут только одинокие россиянки или бездетные семейные пары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госдума позволит отцам угнаться за матерями в вопросах соцвыплат

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Госдума позволит отцам угнаться за матерями в вопросах соцвыплат

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Законопроект о расширении прав отцов на маткапитал был внесен правительством в Госдуму в декабре 2021 года. Он наделяет этими правами мужчин, являющихся единственными родителями второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в результате использования суррогатного материнства. При этом возможность получить маткапитал появляется только в случае, если мужчина уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой. Поправки также предполагают, что в случае смерти отца или лишения его родительских прав дополнительные меры поддержки может получить его супруга. Если женщина умирает или в ее отношении отменяется усыновление, права на маткапитал переходят детям, не достигшим совершеннолетия, либо совершеннолетним, обучающимся по очной форме в образовательной организации, до окончания такого обучения, но не дольше чем до 23 лет.

В пояснительной записке указано, что право у мужчины на дополнительные меры государственной поддержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по основаниям, установленным законом (умерла, лишена родительских прав).

До сих пор не учитывалась лишь ситуация, когда у ребенка юридически вообще не было матери, то есть он появился на свет в результате искусственного оплодотворения, а вынашивала плод суррогатная мать.

Законопроект, устраняющий этот пробел, разработан Минтрудом во исполнение постановления КС России от 29 июня 2021 года. Как ранее рассказывал “Ъ”, поводом для решения КС послужил запрос Конаковского районного суда Тверской области, который рассматривал дело гражданина Т. Мужчина обжаловал отказ в предоставлении материнского капитала на двух дочерей, рожденных ему суррогатной матерью. В октябре 2019 года он через суд получил свидетельства о рождении детей, где в графе «мать» стояли прочерки, а он был признан их отцом. Позднее Т. заключил брак, а его супруга удочерила девочек. Сначала она, а потом и сам Т. обратились в Пенсионный фонд за дополнительными мерами господдержки, но получили отказ.

Отметим, сейчас семьям с детьми, рожденными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, гарантирована господдержка, однако правом на получение маткапитала наделена лишь женщина, записанная в свидетельстве о рождении матерью ребенка.

Конституционный суд пришел к выводу, что отцы в такой же ситуации «необоснованно лишаются такого рода господдержки, что не соответствует Конституции», и обязал законодателей исправить ситуацию.

Напомним, закон о маткапитале на второго (и последующего) ребенка был принят по следам послания президента России Владимира Путина в мае 2006 года. С 1 января 2020 года выплата предусмотрена и за рождение первого ребенка. С 1 февраля 2023 года она составляет 524,5 тыс. руб., за второго и последующих детей — 693,1 тыс. руб. В Минтруде указывали, что, по данным территориальных органов ПФР, в получении сертификата на маткапитал было отказано 19 мужчинам, имеющим детей от суррогатных матерей. По подсчетам авторов инициативы, сразу же после ее принятия расходы бюджета составят 10,4 млн руб. Впрочем, в будущем ситуация, когда у ребенка, рожденного по процедуре суррогатного материнства, юридически есть отец, но нет матери, едва ли возможна. В декабре 2022 года Госдума приняла поправки к законодательству о суррогатном материнстве. Они предполагают, что такими услугами смогут воспользоваться только россияне, состоящие в браке, или одинокие гражданки России, которые не могут родить ребенка по медицинским показаниям.

Значимость законопроекта высоко оценил председатель Союза отцов Юрий Соленов. По его словам, «происходит выравнивание в правовом поле прав как мужчины, так и женщины на родительство». Однако, отмечает он, в будущем в процессе судебных разбирательств могут возникнуть вопросы. Например, гражданкой какого государства может быть суррогатная мать. В тексте законопроекта это не обозначено, указывает господин Соленов. Вместе с тем новый закон о суррогатном материнстве предусматривает, что вынашивать ребенка для других людей может только гражданка России.

Председатель правления общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая ранее подчеркивала, что меры, расширяющие возможности получения маткапитала, в первую очередь направлены на защиту прав ребенка на государственную поддержку. Положительно о решении КС, с которого все началось, высказалась экс-заместитель главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина: «Справедливая буква закона восторжествовала, а наше государство идет верным курсом в сторону семейной и социальной политики».

Законопроект готовят ко второму чтению. На сайте Госдумы указано, что поправки можно внести до 13 апреля.

Наталья Костарнова