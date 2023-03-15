«Доля малого бизнеса есть, и слава богу»

Количество самозанятых в Свердловской области за год выросло на 69 тыс. человек (на 61%) и составило 182 тыс. По мнению экспертов, это связано с блокировкой некоторых соцсетей, а также с тем, что свердловчане стали «обелять» свою деятельность. Одной из наиболее востребованных услуг в 2022 году стало репетиторство. Эксперты считают, что в скором времени регион достигнет своего «пика» и рост регистрации самозанятых прекратится.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2022 году в Свердловской области появилось 69 тыс. самозанятых, что на 61% больше, чем годом раньше, сообщили в областном Фонде поддержки предпринимательства (СОФПП). К началу 2023 года общее число самозанятых в регионе составило 182,2 тыс. свердловчан. Как рассказал «Ъ-Урал» директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин, фактическое количество самозанятых не увеличилось, но вырос процент официально зарегистрированных в этой сфере свердловчан.

«Это связано с продвижением идеи среди людей, работавших самих на себя, о том, что выходить из тени — правильный путь. Они и раньше работали, просто теперь легализовали свою деятельность. Это важно и с точки зрения грамотности и законопослушности людей, и сокращения теневого сектора экономики»,— пояснил Максим Марамыгин.

Аналогичную позицию высказал президент Свердловского областного союза предприятий малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков. По его словам, выход самозанятых «из тени» способствует привлечению в региональный бюджет дополнительных налогов. Главной сложностью господин Филиппенков назвал то, что не все «теневые» самозанятые знают о возможности легализации своей деятельности.

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, увеличению регистраций самозанятых способствовал невысокий налог на профессиональный доход — 4%. «Кроме того, не надо забывать, что заблокировали Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Там было много тех, кто продавали именно как самозанятые. У нас стали хорошо открываться бутики просто потому, что им продаваться стало негде»,— пояснил господин Пиличев.

Напомним, летом 2022 года в Екатеринбурге в торговом центре Veer Mall открылся мультибрендовый бутик «Имена», в котором уральские дизайнеры представляют свои коллекции. По данным СОФПП, в число резидентов бутика на 2023 год попали 40 начинающих предпринимателей и самозанятых. «Администрация Veer Mall бесплатно предоставила нам помещения, которые мы оборудовали и отобрали дизайнеров и производителей аксессуаров. И в течение квартала они находятся там бесплатно, проверяя, насколько на рынке востребована их продукция»,— пояснил директор СОФПП, добавив, что сейчас идут переговоры насчет открытия новых бутиков еще с двумя торговыми центрами Екатеринбурга.

Наиболее распространенными услугами, оказываемыми самозанятыми, господин Марамыгин назвал косметические услуги, околомедицинские (массажи, обертывания) и репетиторство. Последнее, по его словам, стало более востребованным из-за возвращения строгого проведения ЕГЭ после 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса выпускники сдавали экзамены в упрощенном порядке.

Также самозанятые оказывают услуги, связанные с перевозкой, погрузкой и такси. Напомним, Объединение самозанятых России намерено обсудить с властями Свердловской области проблему, которая может возникнуть после того, как начнет действовать новый закон о такси. С сентября, согласно новым правилам, самозанятым придется проходить ежедневные пред- и послерейсовые медосмотры и техосмотры автомобиля. В объединении считают, что при имеющемся в регионе числе пунктов медицинского и технического осмотра выполнить требования закона невозможно.

По словам свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, по итогу прошлого года к ней поступило только одно обращение от самозанятого без статуса ИП. Она также отметила, что из имеющихся 180 тыс. самозанятых в Свердловской области только около 10% — индивидуальные предприниматели.

По словам Валерия Пиличева, в дальнейшем рост числа самозанятых прекратится: регион достигнет «пика» по их количеству. «Этот сегмент в экономике не является значимым и существенным. Это не США, где доля малого и среднего бизнеса (МСП) подавляющая, и даже не Европа, где доля МСП существенная. Это наша страна, где доля малого бизнеса есть, и слава богу. Поэтому какого-то сильного влияния (на экономику) я не вижу, самое главное — обеление людей, которые в этом сегменте есть»,— заключил Максим Марамыгин.

Диана Сунагатуллина