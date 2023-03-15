НФА отказалась от статуса саморегулируемой организации

В среду, 15 марта, прошло общее собрание членов «Национальной финансовой ассоциации» (НФА). В ходе собрания ассоциация приняла решение об отказе от статуса саморегулируемой организации (СРО). Об этом «Ъ» сообщил президент НФА Василий Заблоцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Заблоцкий

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Василий Заблоцкий

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

О предстоящем отказе НФА от статуса СРО ранее сообщали источники «Ъ». Они отмечали, что по сути, это первый шаг к слиянию с другой СРО профучастников — Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

В НАУФОР отмечают, что ЦБ может принять решение об отмене у НФА статуса СРО в мае, а закон предусматривает 180-дневный срок, и ожидают, что вступление в НАУФОР членов НФА завершится до конца года. «При этом, 180-дневный срок для регистраторов может начаться позже - с момента получения НАУФОР статуса СРО регистраторов, которого у нее сейчас нет»,— добавили в ассоциации.

По состоянию на 15 марта в НАУФОР числилось 454 члена, а в НФА — 208.

Подробнее о слиянии двух СРО читайте в материале «Ъ» «Профучастники начали процесс сближения».

Ксения Куликова