НФА отказалась от статуса саморегулируемой организации

В среду, 15 марта, прошло общее собрание членов «Национальной финансовой ассоциации» (НФА). В ходе собрания ассоциация приняла решение об отказе от статуса саморегулируемой организации (СРО). Об этом «Ъ» сообщил президент НФА Василий Заблоцкий.
Василий Заблоцкий
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
О предстоящем отказе НФА от статуса СРО ранее сообщали источники «Ъ». Они отмечали, что по сути, это первый шаг к слиянию с другой СРО профучастников — Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).
В НАУФОР отмечают, что ЦБ может принять решение об отмене у НФА статуса СРО в мае, а закон предусматривает 180-дневный срок, и ожидают, что вступление в НАУФОР членов НФА завершится до конца года. «При этом, 180-дневный срок для регистраторов может начаться позже - с момента получения НАУФОР статуса СРО регистраторов, которого у нее сейчас нет»,— добавили в ассоциации.
По состоянию на 15 марта в НАУФОР числилось 454 члена, а в НФА — 208.
Подробнее о слиянии двух СРО читайте в материале «Ъ» «Профучастники начали процесс сближения».