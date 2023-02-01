Профучастники начали процесс сближения

Национальная финансовая ассоциация (НФА) может вскоре отказаться от статуса саморегулируемой организации (СРО). По словам источников “Ъ”, по сути, это первый шаг к слиянию с другой СРО профучастников — Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Во многом функции ассоциаций дублировали друг друга, хотя каждая имела свои особенности. Теперь профучастники фондового рынка могут консолидировать позиции и действия перед регулятором, однако конкуренции идей и мнений уже не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам двух источников “Ъ” на фондовом рынке, 31 января состоялся совет директоров НФА, на котором было принято решение вынести на общее собрание вопрос об отказе от статуса саморегулируемой организации. Как пояснил один из собеседников “Ъ”, фактически это первый шаг к слиянию с другой профильной СРО — Национальной ассоциацией участников фондового рынка.

У членов НФА, после того как ЦБ прекратит ее статус СРО, будет полгода на то, чтобы перейти в НАУФОР. Как поясняет адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде, по закону «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков» переход осуществляется в течение 180 дней, следующих за прекращением членства в СРО. В ассоциациях отказались от комментариев.

Ранее источник “Ъ” на финансовом рынке сообщил, что тема консолидации брокерских СРО начала обсуждаться с регулятором после объединения НАПФ и АНПФ на пенсионном рынке (см. “Ъ” от 2 февраля 2021 года). Весной 2022 года активно обсуждался вопрос слияния СРО (см. “Ъ” от 1 июня 2022 года). Однако тогда НФА отказывалась от этой идеи, хотя, по словам одного из источников “Ъ”, за слияние выступал Банк России. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Согласно реестру ЦБ, СРО пересекаются по основным видам регулируемой ими деятельности — брокерской, дилерской, по управлению ценными бумагами, депозитариев и спецдепозитариев. В НАУФОР входят профучастники, имеющие лицензии по управлению инвестфондами, а также инвестсоветники, тогда как в НФА представлены регистраторские компании. Сейчас в НАУФОР 440 профучастников (прежде всего брокерские и управляющие компании), в НФА — 209 (в основном банки с соответствующими лицензиями).

Права участников обеих СРО сопоставимы, как и членские взносы, рассказала главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян. У НФА, по ее словам, годовой взнос составляет 170–870 тыс. руб., в НАУФОР — 50–850 тыс. руб. Конкретный размер зависит от масштаба организации и спектра лицензий, поясняет эксперт. Согласно отчетности СРО за 2021 год, поступления денежных средств в НАУФОР составили 198 млн руб., в том числе членские взносы — 122 млн руб. В НФА поступили 136 млн руб., из них членские взносы — 90 млн руб.

Промером успешной организационной работы НАУФОР стало отстаивание интересов неквалифицированных инвесторов в отношении спектра доступных финансовых инструментов, отмечают участники рынка. На состоявшейся 31 января конференции “Ъ” «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов» директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова сообщила, что в новом нормативном акте регулятора предусмотрен пониженный размер плеча для инвесторов, которые только выходят на рынок. Кроме того, она отметила, что требование к размеру активов квалинвесторов вместо предложенных в прошлом году 30 млн руб. «будет ниже» (см. “Ъ” от 23 декабря 2022 года).

В целом опрошенные участники рынка позитивно оценивают слияние СРО. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что единая СРО сможет консолидированно защищать позиции участников рынка при разработке нормативной базы перед регулятором. По словам собеседника “Ъ” на фондовом рынке, раньше были случаи, когда СРО отправляли в ЦБ несогласованные позиции по ряду вопросов, «что сказывалось на скорости принятия решения регулятором и самих решениях». Расширение состава участников СРО «обогатит ее с точки зрения экспертизы и финансовых ресурсов», считает источник “Ъ”.

Управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров отмечает, что будут востребованны и компетенции НФА, «так как у нее больше практических аспектов в работе, то есть их документы имеют большее практическое применение». Однако он опасается, что в случае одной СРО пропадет конкуренция, а значит, «не будет места для роста эффективности».

Ксения Куликова, Екатерина Волкова, Виталий Гайдаев