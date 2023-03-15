Россия попытается поднять со дна Черного моря обломки американского беспилотника

Россия будет пытаться поднять обломки американского беспилотника, упавшего в Черное море в районе Крыма. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно. Надеюсь, конечно, на успех»,— отметил Николай Патрушев. Он также подчеркнул, что данный инцидент является подтверждением того, что США участвуют в военных действиях.

Утром 14 марта в Черном море у берегов Крыма заметили американский беспилотник MQ-9. В Минобороны РФ отметили, что к обнаруженному дрону для его идентификации направились истребители из состава дежурных по ПВО сил. Из-за резкого маневрирования около 9:30 БПЛА потерял высоту и упал в воду. В Пентагоне сообщили, что дрон проводил разведывательный полет и не был оснащен вооружением.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram