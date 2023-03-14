Пентагон: американский беспилотник в районе Крыма выполнял разведывательную миссию

В Пентагоне сообщили, что американский беспилотник MQ-9, который заметили над акваторией Черного моря в районе Крыма, вел разведывательную миссию. Об этом сообщает ТАСС. При этом в Пентагоне не уточнили, нес ли беспилотник США оружие.

«Представители министерства обороны не общались непосредственно с российскими властями по поводу этого конкретного инцидента. Я знаю, что Госдепартамент выразил нашу обеспокоенность по поводу этого инцидента непосредственно российскому правительству», - отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Утром 14 марта в районе Крыма в акваторию Черного моря упал американский беспилотник MQ-9, который двигался в направлении государственной границы РФ. Как сообщили в Минобороны России, БПЛА летел с выключенными транспондерами, нарушая границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.

Около 9:30 летательный аппарат упал в воду. В ведомстве подчеркивают, что он перешел в неуправляемый полет и потерял высоту. Минобороны также заявляет, что российские истребители бортовое вооружение не применяли и не вступали в контакт с беспилотником.

Татьяна Ручкина

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