В Курске судят россиянина за вступление в «Правый сектор»

В Ленинском райсуде Курска началось рассмотрение уголовного дела уроженца Санкт-Петербурга Евгения Казанцева, вступившего в украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор» (запрещена в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Казанцев

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Евгений Казанцев

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, в ходе судебного следствия оглашено обвинительное заключение и допрошены свидетели. Евгению Казанцеву вменяется в вину участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), незаконное приобретение и ношение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Вину Евгений Казанцев не признает. О его уголовном деле стало известно в марте прошлого года. Мужчину задержали при выполнении задания руководства «Правого сектора»: его обнаружили среди украинских военнопленных. Тогда Евгений Казанцев объяснял, что к украинским националистам примкнул из-за денег.

Сергей Толмачев, Воронеж