Для организации производства на площадке Липецкого тракторного завода создано юрлицо

На площадке бывшего Липецкого тракторного завода (ЛТЗ) создано юрлицо-оператор «мультифункционального научно-технологического комплекса», инвесторами которого станут белорусский машиностроительный холдинг «Амдокор» и российский «Трансмашхолдинг». Об этом вице-губернатор Сергей Курбатов сообщил в ходе оперативного совещания в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: липецкаяобласть.рф Фото: липецкаяобласть.рф

По данным Kartoteka.ru, в декабре на площадке ЛТЗ было зарегистрировано ООО «Амдокор-ЛТЗ». Его возглавила Елена Бобренко. Учредители — структура концерна «Тракторные заводы» ООО «Русский трактор» (50%), а также ООО «Амдокор-Брянск» и ООО «Амдокор-Центр» (по 25%).

По словам господина Курбатова, сейчас обследуются помещения ЛТЗ, формируется перечень земельных участков для их включения в состав особой экономической зоны. До 1 февраля планируется сформировать «укрупненную дорожную карту». «Это важный для региона и страны проект. Очень рассчитываем, что создаваемый нами мультифункциональный научно-технологический комплекс станет важнейшим этапом в развитии отечественного машиностроения»,— сообщил Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

В октябре 2022 года стало известно, что глава совета директоров казанского завода «Теплоконтроль», генерал-майор в отставке Тимур Гареев за 287 млн руб. купил имущество ЛТЗ, прекратившего выпускать гусеничные и колесные машины в 2009 году. Непосредственным покупателем тогда выступило подконтрольное господину Гарееву липецкое ООО «Т-Капитал». Общество стало единственным участником торгов, которые проходили в рамках конкурсного производства прежнего владельца «Липецкого трактора» — обанкротившегося АО «Липецкое торгово-промышленное объединение». После сделки в «Т-Капитале» сообщили «Ъ», что уже владеют несколькими объектами недвижимости, включая производственные площади, на территории ЛТЗ. В компании поясняли, что хотят «развивать площадку», о чем ведутся переговоры «с потенциальными партнерами».

Олег Мухин

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