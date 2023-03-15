Глава Минтранса сообщил о возможности поддерживать летную годность самолетов около 10 лет

Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что Россия способна поддерживать летную годность эксплуатируемых авиакомпаниями самолетов в течение десяти лет. По его словам, сейчас в парке российских авиакомпаний 1297 самолетов, из них 1167 — пассажирские.

«Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, которые у нас в наличии,— 15 лет. Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей (самолетов.— "Ъ")»,— сказал министр на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Виталия Савельева, самолеты российских авиакомпаний обеспечиваются сертифицированными запчастями, а не сделанными «где-то и кем-то на коленке». «У нас нет каннибализации, как мы предполагали. Все самолеты в нормальном режиме работают, мы все так или иначе обеспечиваемся запчастями. Хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт — тем не менее все работает»,— добавил он.

После начала военной операции на Украине авиакомпаниям России запретили использовать европейские самолеты, а сданные в лизинг по старым контрактам потребовали вернуть в течение месяца. После этого российские авиакомпании начали перерегистрацию иностранных самолетов в юрисдикции РФ. Минтранс сообщал, что для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей правительство выделило 300 млрд руб.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Самолетам предложили подъемные».

Милена Костерева