Самолетам предложили подъемные

Как стало известно “Ъ”, российские власти предложили авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств ФНБ. Минтранс просит компании оценить, сколько воздушных судов и на какую сумму они хотят приобрести. Для этих целей перевозчикам могут дать льготные кредиты на 15 лет под 1,5%. Собеседники “Ъ” в авиаотрасли считают, что сделки в лучшем случае будут носить единичный характер, но скорее не получат развития: условия санкций ЕС и США не позволяют иностранцам такие расчеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ. В письме, направленном 30 августа в 20 крупнейших авиакомпаний (есть у “Ъ”), министерство предлагает перевозчикам оценить, сколько оставшихся у них самолетов они готовы приобрести. Предполагается, что для выкупа они смогут получить средства ФНБ по ставке в 1,5% в течение 15 лет. Минтранс также попросил перевозчиков предоставить обоснование рыночной стоимости самолетов и целесообразности выкупа бортов старше 20 лет. Кроме того, министерство запросило юридическую экспертизу «рисков безопасных и бесперебойных расчетов» с лизингодателями и «возможных последующих исков» с их стороны.

В Минтрансе отказались от комментариев. В группе «Аэрофлот», S7, Utair, «Уральских авиалиниях», Red Wings, AzurAir и других авиакомпаниях их тоже не дали. “Ъ” направил запрос в Минфин.

По словам источников “Ъ” в авиаотрасли, выкуп самолетов вряд ли возможен, поскольку Еврокомиссия в пятом пакете санкций разрешила своим компаниям исполнять только контракты финансового лизинга, тогда как большинство самолетов — в операционном лизинге. После этого «Аэрофлот» выкупил у иностранных собственников восемь Airbus A330, а Utair — самолеты Boeing, в том числе у европейских структур «СберЛизинга». Всего же, по словам источников на лизинговом рынке, в финлизинге у перевозчиков из РФ находилось менее 50 самолетов из всего парка в 739 зарегистрированных на начало марта за рубежом судов.

В конце марта глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что правительству предстоит определиться с выкупом более 500 самолетов иностранных лизингодателей общей остаточной стоимостью $20 млрд. Но, по данным близкого к Минтрансу собеседника “Ъ”, сейчас сумма выкупа не утверждена.

Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях полагают, что сделки вряд ли возможны, поскольку подавляющее большинство самолетов даже неевропейских собственников зарегистрировано в европейских дочерних структурах. «Ни Китай, ни ОАЭ не пойдут на подобные схемы, нарушающие санкции»,— говорит один из них.

«Инициатива Минтранса по выкупу ВС, с одной стороны, может в теории помочь нормализовать отношения с иностранными лессорами, с другой — может быть практически нереализуема»,— считает советник BGP Litigation Владислав Риков. Директор компании «Инфомост» Борис Рыбак называет предложение «движением в правильном направлении», но будет ли оно успешно реализовано, на практике «предугадать в нынешней беспрецедентной ситуации невозможно».

В ЕС не могут не понимать, что выкуп даже всех самолетов в любом случае будет только отсрочкой неминуемого кризиса на рынке авиаперевозок России из-за постепенного выхода их из строя, говорит соучредитель юрфирмы a.t.Legal Николай Титов. Поэтому, по его мнению, власти ЕС могут пойти на пересмотр санкций, дав возможность европейским компаниям получить деньги за самолеты.

Идея о выкупе Россией иностранных самолетов за счет средств ФНБ «не является невероятной», полагает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. По его словам, санкционное законодательство США и ЕС предусматривает выдачу генеральных лицензий на проведение сделок, а санкционному праву ЕС также известны исключения из общих запретов на сделки с подсанкционными лицами.

Сложность в том, что вопрос в большей степени политический, чем экономический, считает старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. Любое потенциальное ослабление санкций, по его мнению, «вызовет в международном сообществе много вопросов»: «Сейчас лизингодателям проще сидеть с начисленными резервами под обесценение». Приобретение флота в собственность могло бы помочь авиакомпаниям решить вопрос с арестом самолетов за рубежом, допускает он, но в то же время, по его мнению, «большая часть географии полетов "Аэрофлота" уже в принципе закрыта». И ввиду закрытия воздушного пространства ЕС «большой операционной пользы» в выкупе бортов эксперт не видит.

Выкуп парка позволит решить российским компаниям два вопроса, первый из которых — полеты в страны, выступающие против двойной регистрации бортов, полагает глава «Авиапорта» Олег Пантелеев: например, в Китай после снятия ковидных ограничений. Кроме того, сохраняется ряд «не недружественных стран», полеты в которые не позволяет нарастить дефицит очищенного от рисков ареста широкофюзеляжного флота: ОАЭ, Израиль, Турция и вся Юго-Восточная Азия. В ближайшей перспективе, считает господин Пантелеев, выкуп бортов за счет средств ФНБ вряд ли реализуем. Кроме того, эта инициатива не решает проблему постепенного вывода парка из эксплуатации из-за отсутствия поставок запчастей и поддержки производителя.

Айгуль Абдуллина