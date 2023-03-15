Правительство выделило 300 млрд рублей для выкупа самолетов у иностранных лизингодателей

Правительство России выделило около 300 млрд руб. для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту.

«Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос, и правительство выделило уже... порядка 300 млрд руб.»,— сказал господин Савельев (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Виталия Савельева, часть выделенных средств была использована компанией «Аэрофлот» для выкупа десяти дальнемагистральных самолетов. О выкупе десяти самолетов Boeing 777-300ER, которые находились с 2013 и 2014 годов у ирландской лизинговой компании, «Аэрофлот» сообщил 30 декабря 2022 года. О выкупе еще восьми самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей компания уведомила в мае прошлого года.

После начала вооруженного конфликта на Украине авиакомпаниям России запретили использовать европейские самолеты, а сданные в лизинг по старым контрактам призвали вернуть в течение месяца. В свою очередь российские авиакомпании начали перерегистрацию иностранных самолетов в юрисдикции РФ.

Кроме того, «Ъ» стало известно, что Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предполагается, что для выкупа они смогут получить средства ФНБ по ставке 1,5% в течение 15 лет.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Самолетам предложили подъемные».

Милена Костерева