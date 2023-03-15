Силовики проводят обыски в министерстве ТЭК и ЖКХ Тамбовской области

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в министерстве топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правительстве региона. По его словам, в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении одного из руководителей, проводится выемка документов, опрашиваются сотрудники.

Оперативные мероприятия связаны с деятельностью нескольких компаний, работающих на мусорном рынке Тамбовской области, уточнил источник.

Собеседник «Ъ» в правительстве региона назвал произошедшее «продолжением “мусорных войн”»: «Некоторые их участники продолжают занимать деструктивную позицию и раскачивать ситуацию доя сохранения своего бизнеса. Ситуация длится не первый год». Он предположил, что недовольство «активистов» могла вызвать деятельность министерства по «наведению порядка и пресечению незаконных схем» на мусорном рынке.

О влиянии правоохранительных органов на рынок мусора в Тамбовской области читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников, Олег Мухин

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