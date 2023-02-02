Силовики прикрывают отходы

В Тамбове суд начинает рассмотрение иска прокуратуры к оператору крупного полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Комэк» о закрытии объекта. Он находится в шестой приаэродромной подзоне местного аэропорта, а Воздушный кодекс запрещает размещение полигонов в ней. Это же нарушение ранее выявил Росприроднадзор, отметивший и работу объекта без разрешительной документации. Из-за возможного отсутствия лицензии, а также предполагаемого ущерба регоператору полиция возбудила два уголовных дела по деятельности компании. В «Комэке» с претензиями силовых ведомств не согласны и апеллируют к давним проверкам, не выявившим нарушений. Эксперты считают реальной перспективу закрытия полигона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Тамбова 2 февраля приступает к рассмотрению иска мичуринского транспортного прокурора Павла Чернова к управляющему мусорным полигоном ООО «Комэк». В надзорном ведомстве «Ъ-Черноземье» пояснили, что будут добиваться закрытия объекта. В ходе проверки прокуратура выявила, что полигон попадает в шестую приаэродромную подзону аэропорта Тамбова (с начала спецоперации единственная воздушная гавань Черноземья, из которой разрешены полеты гражданских бортов). Воздушный кодекс запрещает размещение таких объектов в этой подзоне, пояснили в ведомстве.

ООО «Комэк» По данным Kartoteka.ru, ООО «Комэк» зарегистрировано в Тамбовской области в мае 2005. Читать далее

Третьими лицами в деле проходят аэропорт, региональное министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Ространснадзора и центральное межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации.

В «Комэке» заявили «Ъ-Черноземье» о несогласии с прокуратурой. Однако позиция предприятия о том, насколько обоснованы претензии ведомства, будет сформирована в ходе рассмотрения дела в суде. Там рассчитывают, что полигон «будет закрыт после того, как исчерпает свою вместимость».

В компании рассказали, что расположенный в Тамбовском районе полигон был введен в эксплуатацию в 2007 году «на основании необходимой на тот момент разрешительной документации». Кроме того, в 2016 году в рамках прокурорской проверки аэропорт сообщил, что расположение объекта не влияет на орнитологическую обстановку и не препятствует безопасности полетов и деятельности предприятия.

«При эксплуатации мы постоянно проводим мероприятия по предотвращению массового скопления птиц. Прежде всего, строго соблюдается технология захоронения: в частности, отходы уплотняются и пересыпаются глиной. На полигоне используется оборудование для отпугивания птиц»,— рассказали в «Комэке».

Претензии к предприятию были и у Росприроднадзора. В Центрально-Черноземном межрегиональном управлении рассказали «Ъ-Черноземье», что по итогам проверки в 2021 году выявили расположение полигона в шестой подзоне в 12 км от контрольной точки «в отсутствие согласования Росавиации на размещение в границах таких территорий объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц». Кроме того, добавили в ведомстве, полигон построен и эксплуатируется с отклонением от проектной документации: «В работе задействованы сооружения, не введенные в эксплуатацию в установленном порядке и не учтенные в едином госреестре недвижимости».

Тогдашняя проверка коснулась и других объектов под управлением «Комэка» — в Уварове, Жердевском и Рассказовском районах. Всего было выявлено более 170 нарушений. В итоге компанию оштрафовали на 84 тыс. руб. за несоблюдение экологических требований при эксплуатации, искажение экологической информации и работу без государственной регистрации или без специального разрешения. В 2022 году проверок на «Комэке» не было, в этом году они также не запланированы.

Иск о закрытии полигона к компании поступил почти одновременно с возбуждением двух уголовных дел. В конце 2022 года стало известно, что полиция расследует факты мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и незаконного предпринимательства (ч. 2 ст. 171 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), якобы связанные с деятельностью компании.

У «Комэка» основания для возбуждения уголовных дел «вызывают большие сомнения». Дело о мошенничестве возбуждено по факту осуществления в 2020 году деятельности по обработке отходов не в полном объеме и причинении ущерба Тамбовской сетевой компании. «Следственные органы игнорируют тот факт, что, согласно показателям производственной программы, утвержденной региональным управлением по регулированию тарифов, предприятие и не должно обрабатывать все поступившие ТКО. Исходя из этих показателей был определен объем финансовых потребностей предприятия, учтенный при установлении тарифа на услуги»,— отметили в компании. Там добавили, что выездная проверка тарифного управления в 2021 году не выявила нарушений при выполнении производственной программы.

Второе дело касается захоронения ТКО якобы без лицензии. «Предприятие имеет действующую лицензию на захоронение отходов, выданную в 2016 году, которая никем не оспорена и не аннулирована»,— заверили в «Комэке». Обвинения по обоим делам должностным лицам компании не предъявлялись, подчеркнули там.

В конце 2022 года в утвержденную Минприроды РФ часть федеральной схемы по обращению с отходами вошли семь тамбовских объектов, которые планируется построить и реконструировать в 2023–2027 годах. Оператором некоторых является «Комэк». В частности, планируется увеличение мощности мусоросортировочного комплекса под Тамбовом со 150 до 230 тыс. т в год. Также создание производства техногрунта намечено на полигонах в Жердевском, Рассказовском и Уваровском районах. Реализовать проекты компания намерена с господдержкой: «Планы одобрены региональными властями и "Российским экологическим оператором"». Объем инвестиций пока уточняется, ранее только модернизация МСК оценивалась в 497 млн руб.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский напомнил, что после изменений в законодательстве с 2017 года для большинства действующих аэродромов были утверждены границы приаэродромной территории с делением на семь зон, в каждой из которых действуют свои ограничения: «Для шестой в настоящее время установлен законодательный запрет на размещение мусорных полигонов». «Есть прямой запрет на размещение свалок, обойти который результаты экспертизы, проведенной до вступления в законную силу действующих норм, вряд ли помогут. Неважно, привлекает полигон птиц или нет, важно то, что объект является полигоном. Этого достаточно для прекращения его действия»,— считает господин Жарский. По его словам, риски закрытия полигона достаточно высоки, а возможное обжалование решения только «в лучшем случае» отсрочит закрытие.

С ним согласна руководитель практики споров с госорганами адвокатской конторы «Сотниковы и партнеры» Елена Сотникова: «С учетом доводов прокуратуры перспектива закрытия вполне реальна». Но сам процесс может быть длительным из-за необходимости привлечения третьих лиц и детального исследования всех обстоятельств.

«Процесс только в первой инстанции может затянуться на год. С учетом возможного обжалования решения — может выйти и за пределы года»,— предположила эксперт.

Александр Прытков