«Это не про цыган и не про Кашпировского»

«Коммерсантъ Стиль» разбирается в популярности эзотерических практик и вере в чудо, а также новой трактовке гипнотерапии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иероним Босх, фрагмент триптиха «Сад земных наслаждений», 1504 год

Фото: East News Иероним Босх, фрагмент триптиха «Сад земных наслаждений», 1504 год

Фото: East News

Зарядить камень в полнолуние, сделать персональный астрологический прогноз на год или заказать расклад таро — эзотерики становится все больше в нашей жизни. По данным ВЦИОМа за этот год, в предсказывание судьбы верят 59% россиян, в возможность общаться с душами умерших — 30%, а доверяют астрологическим прогнозам — 36%. Интересно, что самая вовлеченная группа — в возрасте от 18 до 24 лет. Российская статистика совпадает с западной: эзотерикой увлечены миллениалы и джензеры, то есть довольно большая аудитория в возрасте от 18 до 40 лет.

Отчет Shutterstock Creative Trends 2020 наглядно показывает интерес к этой теме: поисковые запросы пользователей на «магию» и «духовность» выросли на 525% и 289% cоответственно. На этом играют бренды — от самых массовых до люксовых: Givenchy выпустили коллекцию украшений со знаками зодиака, Cartier — линию амулетов, на тему таро рефлексировали Dior и MAC Cosmetics в 2020-м, и это лишь несколько громких примеров. Практически в каждом магазине Urban Outfitters, популярном среди поколения Z, можно найти несколько колод карт Таро.

Даже для более скептично настроенной молодежи, но которая хочет «быть в теме», в соцсетях можно найти множество аккаунтов, где авторы иронично рассказывают про лунные затмения и ретроградный Меркурий, а по платной подписке отправляют персональный прогноз.

Точка опоры

Исследования показывают, что в сложных ситуациях люди обращаются к предсказаниям и ищут готовые советы. Интересно, что первая астрологическая колонка была опубликована в газете Sunday Express во время Великой депрессии в августе 1930 года. Любая эзотерика дает быстрый и четкий ответ на запрос человека. «С 2020 года все стало настолько нестабильно, что люди потеряли ориентиры. Сейчас турбулентность только нарастает. Людям не на что опереться, поэтому они стали обращаться к таро и астрологии в попытках хоть как-то спрогнозировать свою жизнь, понять стратегию действий»,— говорит Нина Юдова, таролог и астропсихолог.

В отличие от психологии, эзотерические методы помогают решить проблему, как правило, здесь и сейчас. «Люди ленивы по своей природе, поэтому хотят, чтобы за них кто-то что-то сделал, взял ответственность за их жизнь: указал бы им путь, дал волшебную таблетку, раскрыл врата возможностей, убрал венец безбрачия. Еще люди любят мистику и эзотерику. Мифологическое мышление свойственно русской культуре. Люди в это верят, поэтому это работает»,— объясняет Кира Феклисова, гипнолог, коуч и кандидат филологических наук.

Известно, что люди предпочитают верить в хорошее и в целом охотнее отметят информацию, которая их устраивает — этот феномен в психологии называется «принципом Поллианны», или предвзятостью позитивности. «Обычно люди приходят с болью: нет денег, не любви. Поэтому самые популярные запросы — это подбор локаций для благоприятного переезда, встречи дня рождения для программирования на год (например, поправить материальное положение или найти любовь) и создание камня-талисмана. Все это дает опору, понимание себя и своего потенциала. Например, после встречи дня рождения в нужном месте целый год человек живет осознанно, замечая мельчайшие детали вокруг, встречая интересных людей — таких историй очень много среди моих клиентов»,— рассказывает Светлана Катаева-Сипин, астролог с 30-летним стажем, мастер традиционной западной астрологии и китайской метафизики, специалист по астрологии пространств.

Позитивные установки

Можно подумать, что эзотерика — это чудо, но в этом очень много психологии. Например, таро — это работа с бессознательным. «Арканы в таро соответствуют ключевым архетипам в психологии, о которых писал еще Карл Юнг. Он доказал, что существует некое коллективное бессознательное, с которым связан каждый человек. И на уровне интуиции мы все можем туда подключиться. Наше бессознательное воспринимает информацию через образы и символы, поэтому мы читаем карты не буквально, а ассоциативно. Бессознательное не воспринимает информацию из внешнего мира привычными нам словами, мыслями или звуками, оно не понимает, что такое анализ и здравый смысл. Это набор чувств, эмоций и ощущений. Вот с ним мы и работаем. Таролог достает карту, которая резонирует с клиентом больше всего в данный момент. С той его ролью, которую он сейчас проживает»,— объясняет Нина Юдова.

Эксперт добавляет, что решить личные вопросы людям мешают социальные установки, блоки, суеверия. Таро доказывает или опровергает наши сомнения, открывает полную картину происходящего и дает рекомендации к действию, чтобы улучшить ситуацию. По тому же самому принципу сейчас так стали популярны метафорические ассоциативные карты в психологии.

По похожему принципу работает гипноз, а именно гипнотерапия. К тому же его эффективность как метода психотерапии доказана. «Люди перестали бояться гипноза. Понимают, что это не про цыган и Кашпировского, а про работу с мышлением через работу с подсознанием. Люди стали больше обращать внимание на свое психоэмоциональное состояние и пробовать на себе разные методы. Ко мне обращаются, чтобы избавиться от созависимости в отношениях или очистить воспоминания о прошлых отношениях, разрешить себе жить и ни от кого не зависеть, перестать себя критиковать и ограничивать»,— замечает Кира Феклисова.

Наконец, астрология принципиально снижает степень неопределенности. Светлана Катаева-Сипин говорит, что астролог, как любой консультант, должен знать основы психологии. Астрология должна мотивировать человека на благоприятные изменения в жизни. Очень многие сегодня живут в страхе, не зная будущего. В последнее время все происходит и меняется слишком стремительно, а перспективы для многих выглядят пугающими. Получив ответы на свои вопросы, человек успокаивается. Астролог помогает увидеть тренды, то есть дает рекомендации, какую сторону жизни усилить, ослабить или скорректировать. Эксперт отмечает, что многие ее клиенты обретают уверенность благодаря способности управлять своей жизнью.

Специалисты считают, что незнание того, что может произойти, вызывает у людей даже больший стресс, чем знание того, что обязательно произойдет что-то плохое. Актуальным примером стала пандемия коронавируса, которая вызвала хаос во всем мире и привнесла множество неопределенностей в наши планы на будущее. Именно в эти годы резко вырос интерес к эзотерике — в среднем, по разным данным, в два раза. В конце концов, каждый верит в то, что ему помогает.

Дарья Богомолова