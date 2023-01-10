31% жителей Ижевска считают себя суеверными

В столице Удмуртии 31% опрошенных жителей считают себя суеверными людьми, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 40% отрицают наличие такого качества. Причем женщины оказались суевернее мужчин — 43% и 20% соответственно.

Большее число суеверных людей оказалось среди медсестер — 45%, продавцов-консультантов — 43%, менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих — 31%. Кроме того, в топ суеверных профессий вошли врачи, HR-менеджеры и водители — 30%, региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие — 21%.

Меньше всего суеверия распространены среди программистов и менеджеров по маркетингу — 12%, а также среди аналитиков — 14%.