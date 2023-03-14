Воронежские власти анонсировали раздачу повесток для актуализации данных воинского учета

Правительство Воронежской области в своем Telegram-канале сообщило о том, что местный военный комиссариат и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона для актуализации данных воинского учета.

Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы. «Напоминаем работодателям об их обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке. После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей»,— говорится в сообщении.

В начале года об аналогичных мероприятиях рассказал главный военком Липецкой области Валерий Герасименко. По его словам, сейчас военкоматы собирают данные о жителях региона уже «на 100%» в цифровом виде.

Частичная мобилизация в России была объявлена через семь месяцев после начала специальной военной операции на Украине — 21 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин объявил о ее завершении 31 октября. После этого господин Путин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать централизованную базу данных, в которой будет содержаться информация о всех военнообязанных россиянах.

Сергей Толмачев, Воронеж