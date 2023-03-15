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Коммерсантъ FM
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Carlsberg отрицает продажу Anadolu Efes российских заводов

Представитель датского пивоваренного концерна Carlsberg заявил, что информация о продаже восьми пивоваренных заводов «Балтика» в России турецкой Anadolu Efes не соответствует действительности. Об этом он сообщил Reuters.

7 марта Carlsberg объявил о намерении завершить продажу российского бизнеса до наступления лета. О том, что Carlsberg и Anadolu Efes достигли договоренностей по продаже российских заводов и приступили к разработке соглашения, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Инвестиции и экспорт в Россию Carlsberg Group остановила в 2022 году. Компания также прекратила производство, продажи и рекламу своего бренда. В апреле концерн оценивал предполагаемые потери от продажи российских активов в €1,3 млрд. Первое полугодие 2022-го компания завершила с убытком €716 млн против прибыли €400 млн годом ранее.

Подробнее о бизнесе иностранных пивоваренных компаний в РФ — в материале «Ъ» «Пивовары померились объемами».

Милена Костерева

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