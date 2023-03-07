Carlsberg планирует продать российский бизнес до лета

Датский пивоваренный концерн Carlsberg намерен завершить продажу российского бизнеса до наступления лета. Компания объявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года на фоне ввода российских войск на Украину.

Carlsberg Group принадлежит пивоваренная компания «Балтика». В портфель входит более 55 брендов пива, включая такие, как «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, Holsten.

«Пребывание на посту еще полгода позволит мне и моей команде продолжить реализацию наших амбициозных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до наступления лета»,— говорится в комментарии исполнительного директора Carlsberg Кееса т'Харта в пресс-релизе о его решении уйти с поста до конца третьего квартала 2023 года.

Carlsberg Group год назад остановила инвестиции и экспорт в Россию, прекратила производство, продажи и рекламу своего бренда. Концерн в апреле оценивал предполагаемые потери от продажи российских активов в €1,3 млрд. Первое полугодие 2022-го компания завершила с убытком в €716 млн против прибыли в €400 млн годом ранее.

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken в конце февраля также сообщил о планах полностью уйти из России в первой половине 2023 года. Компания объявила о планах продать бизнес год назад.

О бизнесе иностранных пивоваренных компаний в РФ — в материале «Ъ» «Пивовары померились объемами».

Леонид Уварчев