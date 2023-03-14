Госдума одобрила выпуск из школ в Белгородской и Курской областях без ЕГЭ

На сессии 14 марта Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий выпускникам приграничных школ, в том числе в Белгородской и Курской областях, получать аттестаты без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила в своем telegram-канале депутат от Белгородской области Наталия Полуянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, законопроект дает выпускникам приграничных школ «возможность в особом порядке сдать экзамены в этом году и поступить в колледжи и вузы». Аттестат им могут выдать после внутренней школьной аттестации.

Принятый в первом чтении проект разрешает правительству РФ вводить «особый порядок итоговой аттестации» в отдельных школах, а также определять список регионов и конкретных учебных заведений, для которых будут действовать «исключения». Также в законопроекте идет речь о возможности создания «особенностей приема на обучение» в университеты, вероятно, также для выпускников из приграничных территорий.

Как пояснила госпожа Полуянова, в дальнейшем министерство просвещения РФ и Рособрнадзор определят перечень школ, в которых будет возможно применение «особого порядка».

Как писал ранее «Ъ-Черноземье», в действующей системе отсутствие у выпускников баллов по ЕГЭ закрыло бы им путь в вузы, однако, по данным источников в вузовском сообществе, этим школьникам могут предложить поступать в обход общих оснований — по «более лояльным» внутренним вступительным экзаменам, как до введения ЕГЭ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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