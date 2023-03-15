Жилье сдаваться не спешит

Ввод жилья в феврале 2023 года составил 8,3 млн кв. м, следует из опубликованных вчера оперативных данных Росстата. Таким образом, показатель довольно заметно (на 17,2%) снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что объясняется практически «аномально» высокой базой начала прошлого года (в феврале было сдано 10 млн кв. м жилья). В целом за январь—февраль объемы ввода жилья оцениваются в 20,28 млн кв. м, что лишь на 0,2% уступает показателям первых двух месяцев 2022 года (20,3 млн кв. м).

Большая часть сдачи жилья в эксплуатацию обеспечена частным сектором: в январе—феврале ввод индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составил 11,6 млн кв. м, что на 7,6% ниже, чем годом ранее (тогда речь шла о 12,6 млн кв. м, что втрое превысило показатели января—февраля 2021 года). В феврале сдано 5,38 млн кв. м частных домов. Таким образом, показатель почти на четверть отстает от февральских значений прошлого года, когда был зафиксирован всплеск до 7 млн кв. м, но восстановился до средних месячных значений, фиксировавшихся после этого вплоть до ноября. Тогда, напомним, ввод ИЖС обрушился до 1,76 млн кв. м, а в декабре — и вовсе до 1,2 млн кв. м, что было намного ниже аналогичных показателей 2021 года. Такое резкое падение было связано как с объективным замедлением строительства, так и исчерпанием статистических факторов (в частности, постановки на кадастровый учет существовавших к тому моменту домов для их газификации; см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года). С учетом текущего оживления рынка ИЖС также свою роль, видимо, сыграл и перенос сроков ввода домов с конца 2022 года на начало 2023 года, что может объясняться в том числе желанием не учитывать последние месяцы года для уплаты налога на имущество.

Ввод многоквартирных домов в январе—феврале составил 8,6 млн кв. м, из которых за минувший месяц сдано 2,89 млн кв. м, что на 3,7% ниже аналогичного показателя 2022 года и на 30% выше значений февраля 2021 года. Таким образом, после декабрьского всплеска (до 8,2 млн кв. м; см. “Ъ” от 27 января) сектор индустриального строительства сбавил темпы, что в целом характерно для рынка многоквартирных домов: после наращивания темпов к концу года и частичного переноса ввода объектов на январь в начале года, как правило, наблюдается существенное замедление.

Евгения Крючкова