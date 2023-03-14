Bloomberg: наушники Apple будут следить за здоровьем пользователя

Компания Apple внедрит в новое поколение наушников AirPods функцию мониторинга слуха пользователя. Об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, американская компания добавит новые датчики и сенсоры, которые позволяет отслеживать состояние слуха человека. О том, как станут использоваться новые данные и какие функции могут получить новые AirPods, пока информации нет. Как отмечает господин Гурман, наушники с новыми возможностями могут выйти уже в 2025 году.

Напомним, последнее на сегодняшний день поколение наушников Apple вышло осенью 2022 года, когда компания представила новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением — модель AirPods Pro.

Максим Вершинин