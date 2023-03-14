Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: наушники Apple будут следить за здоровьем пользователя

Компания Apple внедрит в новое поколение наушников AirPods функцию мониторинга слуха пользователя. Об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, американская компания добавит новые датчики и сенсоры, которые позволяет отслеживать состояние слуха человека. О том, как станут использоваться новые данные и какие функции могут получить новые AirPods, пока информации нет. Как отмечает господин Гурман, наушники с новыми возможностями могут выйти уже в 2025 году.

Напомним, последнее на сегодняшний день поколение наушников Apple вышло осенью 2022 года, когда компания представила новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением — модель AirPods Pro.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...