Океанологи держатся за свой берег

Коллектив Южного отделения Института океанологии (ИО) просит президента Владимира Путина не допустить отчуждения имущественного комплекса ИО в пользу НИЦ «Курчатовский институт». Ранее президент «Курчатника» Михаил Ковальчук попросил Минобрнауки передать возглавляемому им учреждению недвижимость океанологов в районе Геленджика, чтобы сформировать «экспериментальную прибрежную базу проведения исследований и разработок в интересах обороны и безопасности». В письме главе государства ученые ИО РАН утверждают, что передача негативно скажется на выполнении госзаданий, в том числе оборонных.

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«Трудовой коллектив просит поддержки в защите интересов ИО РАН и всей российской науки,— говорится в письме (есть у “Ъ”) сотрудников Южного отделения института президенту РФ Владимиру Путину.— Просим вас принять меры по недопущению отчуждения имущественного комплекса ЮО ИО РАН в пользу НИЦ "Курчатовский институт" или иных хозяйствующих субъектов».

В конце января президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук обратился в Минобрнауки с просьбой передать в его ведение имущественный комплекс Южного отделения ИО РАН. В письме он напомнил: государство поставило перед Курчатовским институтом задачу развернуть в нескольких регионах России комплекс коррозионно-климатических станций для «материаловедческих исследований в интересах обороны и безопасности РФ». Господин Ковальчук сообщил, что институт принял решение о создании геленджикского филиала «для формирования на территории черноморского побережья экспериментальной базы». Имущественный комплекс Южного отделения ИО РАН подходит «Курчатнику» для выполнения поставленных задач, а его передача позволит сократить сроки начала проведения исследований и сэкономить бюджетные средства, говорилось в письме. В середине февраля Минобрнауки попросило Институт океанологии предоставить свою позицию по предложению «Курчатника».

Письма господина Ковальчука и Минобрнауки опубликованы на сайте ИО РАН. Там же говорится, что ИО «категорически не согласен с отчуждением своего регионального подразделения». Коллектив подчеркивает, что территория Южного отделения была специально передана ИО еще «в конце тяжелых послевоенных 40-х годов ХХ века и в течение длительного времени обустраивалась для проведения широкого спектра океанологических исследований».

«Под прикрытием перечисления эфемерных исследований, которые якобы имеют "стратегическое значение для обеспечения безопасности государства", происходит рейдерский захват ценной территории на берегу Черного моря,— говорится в письме ученых из ИО РАН.— Даже далекому от науки и технологий человеку понятно, что большую часть перечисленных (в письме господина Ковальчука.— “Ъ”) исследований можно вести на любом из свободных участков многочисленных российских морей». Создание на территории Южного отделения некоей «экспериментальной прибрежной базы проведения исследований и разработок в интересах обороны и безопасности РФ» представляется «абсолютно надуманным поводом для вмешательства в дела нашего института», заявил “Ъ” научный руководитель направления «Экология морей и океанов» ИО РАН Михаил Флинт. «Официальная версия гласит, что НИЦ "Курчатовский институт" планирует проведение исследований морской коррозии,— обращает внимание он.— Но на самом деле для исследований такого рода не нужны территория площадью 20 га и семь крупных лабораторных корпусов. По правде говоря, вся эта "антикоррозийная" история занимает небольшую экспериментальную площадку — кусочек берега, небольшую часть акватории и две комнаты. Все равно серьезные анализы проводят в Москве». «У Курчатовского института там уже есть один полигон. Что им мешает создать еще один, если он нужен? — недоумевает директор ИО РАН Алексей Соков.— Для таких исследований не нужно иметь огромный имущественный комплекс. Коррозийный полигон — это поле, на которым лежат разные материалы. Ученые потом берут образцы и определяют степень коррозирования в условиях естественной среды».

Алексей Соков заявил “Ъ”, что без Южного отделения институту будет трудно проводить исследования: «Мы живем по госзаданиям. Что мы теперь с ними будем делать? Как будем их выполнять? Они подвергнутся обрезанию, срыву или невыполнению?» Господин Соков напомнил, что за институтом закреплено выполнение гособоронзаказа, который будет невозможно выполнить, если «учреждение отнимут».

По словам Михаила Флинта, ИО РАН и «Курчатник» в течение 20 лет совместно занимались научными исследованиями в российской Арктике на дне Карского моря. «Специалисты Курчатовского института работают на наших судах, занимаются исследованием радиоактивности, мы работаем в сфере оценки особенностей морской среды и экологии. Непонятно, что мешает Курчатовскому институту сотрудничать с нами в Южном отделении,— недоумевает он.— Мы предлагаем такой алгоритм, но не получили ответа». По словам Алексея Сокова, представители «Курчатника» не обсуждали этот вопрос напрямую с институтом.

Анастасия Печалова, пресс-секретарь главы РАН Геннадия Красникова, заявила “Ъ”, что тема обсуждалась членами академии на последнем президиуме. «Президент РАН после президиума общался на эту тему с министром науки Валерием Фальковым,— указала пресс-секретарь.— Насколько нам известно, пока никаких решений по данному вопросу не принято. Он находится на стадии обсуждения, по нему между всеми сторонами идут консультации». «Для РАН при решении этого вопроса приоритетными являются гарантия сохранения действующих научных школ и продолжение ведущихся ими исследований»,— подчеркнула госпожа Печалова.

В Минобрнауки “Ъ” сообщили, что сейчас «вырабатывается оптимальная модель использования имущественного комплекса Института океанологии РАН в интересах обеих научных организаций». Как подчеркнули в ведомстве, «главная задача при этом — действовать в интересах государства и максимально быстро получить практические научные результаты».

В Курчатовском институте не ответили на запрос “Ъ”.

Напомним, в начале февраля правительство передало в ведение «Курчатника» сразу семь важных научных институтов, которые в 2013 году в рамках реформы РАН были отданы в подчинение ФАНО, а затем — в Минобрнауки. В министерстве это решение объясняют желанием «объединить усилия научных коллективов в создании передовых отечественных технологий». Такого переподчинения в академии опасались еще в прошлом году — впрочем, в феврале там заявили, что РАН по-прежнему будет осуществлять научно-методическое руководство в этих НИИ.

Анна Васильева; Анна Перова, Краснодар