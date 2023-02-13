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Коммерсантъ FM
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Курчатовскому институту приумножили науку

Правительство передало в его подчинение семь важных НИИ

НИЦ «Курчатовский институт» усиливает свои позиции в российской системе академической науки: правительство передало в его ведение сразу семь важных научных институтов, которые в 2013 году в рамках реформы РАН были отданы в подчинение ФАНО, а затем — в Минобрнауки. В министерстве это решение объясняют желанием «объединить усилия научных коллективов в создании передовых отечественных технологий». Такого переподчинения в академии опасались еще в прошлом году — впрочем, сейчас там заявляют, что РАН по-прежнему будет осуществлять научно-методическое руководство в этих НИИ.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На прошлой неделе было опубликовано распоряжение правительства РФ, расширяющее перечень научных организаций, в отношении которых НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя и собственника имущества. В список попали Институт высокомолекулярных соединений, Институт химии силикатов, Научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника», Научно-исследовательский институт системных исследований, Институт проблем проектирования в микроэлектронике, Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В. Г. Мокерова и Физико-технологический институт им. К. А. Валиева. Ранее эти институты управлялись РАН, однако в 2013 году в рамках реформы академической науки были переданы в подчинение Федеральному агентству научных организаций, а после его упразднения (2018) — под управление Минобрнауки.

Как пояснили “Ъ” в Минобрнауки, решение об их передаче «Курчатнику» (находится в ведении правительства РФ) принято «в целях объединения усилий научных коллективов в создании и внедрении передовых отечественных технологий в области микроэлектроники и новых материалов». В ведомстве указывают на необходимость «консолидации усилий по формированию единого научно-технологического пространства страны». «В отношении научных сотрудников изменений не будет,— заверили “Ъ” в министерстве.— Выполнение сформированных на 2023 год тем научно-исследовательских работ и утвержденных на их базе государственных заданий будет продолжено в полном объеме с учетом их финансового обеспечения».

В пресс-службе РАН заверили “Ъ”, что в вопросе взаимодействия академии и семи институтов «ничего не меняется»: РАН «по-прежнему, в соответствии с законом, продолжает осуществлять научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью этих организаций». Напомним, сейчас общественное обсуждение проходит документ, согласно которому экспертиза научных и научно-технических результатов, полученных «Курчатником», будет осуществляться РАН. Кроме того, «для более глубокой интеграции» представители руководства НИЦ «Курчатовский институт» войдут в число постоянных участников оперативного совещания при президенте РАН, а представители руководства РАН станут постоянными участниками оперативного совещания при президенте НИЦ «Курчатовский институт», говорят в Минобрнауки.

Отметим, идея «консолидации усилий» для реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере обсуждалась 8 февраля на заседании президентского Совета по науке и образованию. Тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил объединить некоторые НИИ в крупные консорциумы с головной структурой, руководитель которой должен будет персонально отвечать за результат деятельности. «Сейчас в РФ более 4,2 тыс. научных организаций, которые за счет средств федерального бюджета реализуют более 13 тыс. научных тематик. Мы имеем огромное число дробных тем»,— пояснил он.

В правительстве действительно идет обсуждение возможности объединения научных институтов в крупные структуры, говорит источник “Ъ”, близкий к Минобрнауки. Но конкретных планов в отношении других НИИ там пока нет. Основная цель такого решения — упрощение условий работы учреждений в сфере закупок, поясняет собеседник “Ъ”.

Академик РАН Алексей Хохлов написал в своем Telegram-канале, что «для коллективов и директоров по крайней мере некоторых из этих институтов, а также профильных отделений РАН данное распоряжение явилось полной неожиданностью». “Ъ” попытался узнать мнение самих институтов о смене учредителя, однако в большинстве НИИ на запросы не ответили. В Институте высокомолекулярных соединений отказались от комментариев. Директор Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В. Г. Мокерова Сергей Гамкрелидзе заявил “Ъ”, что сам узнал об изменениях в конце недели. «К чему это приведет — непонятно»,— сказал господин Гамкрелидзе. По его словам, он пытался выяснить подробности у Минобрнауки, однако там ему не смогли их разъяснить. В Курчатовском институте “Ъ” на запросы не ответили.

Напомним, в сентябре 2022 года в РАН проходили выборы президента, на которых победил гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. Несколько собеседников “Ъ” в академии называли тогда господина Красникова «человеком Михаила Ковальчука» — президента Курчатовского института, члена-корреспондента РАН. Некоторые из тогдашних собеседников “Ъ” опасались, что избрание господина Красникова приведет к усилению административного веса «Курчатника» в российском научном мире и к тому, что под контроль «Курчатника» перейдут наиболее сильные институты, работа которых в этом случае станет «полностью прикладной». Сам Геннадий Красников заявлял перед выборами президента РАН, что оппоненты предпринимают попытки очернить его.

Анна Васильева

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