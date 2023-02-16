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Коммерсантъ FM
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Российская нефть утекла на восток

Мониторинг рынка энергоресурсов

Мировая добыча нефти в январе осталась на уровне декабря (100,8 млн баррелей в сутки, б/с). При этом цены на нефть и нефтепродукты (кроме дизельного топлива) вернулись к уровням, которые были до начала военной операции РФ на Украине, отмечает в своем февральском отчете Международное энергетическое агентство (МЭА). Его эксперты ожидают, что добыча нефти в первом полугодии будет превышать спрос, но рынок все же может оказаться в ситуации дефицита при заметном росте потребления. Сейчас прогноз МЭА предусматривает увеличение спроса в этом году на 2 млн б/с (в том числе в Китае — на 900 тыс. б/с) и сокращение российских поставок (глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее говорил о снижении добычи нефти в марте на 500 тыс. б/с).

В январе добыча нефти в РФ, по оценке МЭА, сократилась всего на 30 тыс. б/с — до 9,77 млн б/с. С учетом конденсатов добыча была на 160 тыс. б/с ниже (11,2 млн б/с), чем год назад. Экспорт нефти и нефтепродуктов, несмотря на действие европейского эмбарго и потолка цен на нефть (введенных 5 декабря), вырос в январе на 300 тыс. б/с — до 8,2 млн б/с (из них 3,1 млн б/с — нефтепродукты), что близко к пикам февраля 2020 года. Экспорт в ЕС при этом сократился с 2,2 млн б/с до 1,3 млн б/с (в том числе нефти — до 0,6 млн б/с), а в Китай — вырос с 1,9 млн до 2,3 млн б/с (в том числе поставки нефти достигли рекордного уровня в 2,1 млн б/с). Экспорт в Индию, напротив, снизился с 1,7 млн до 1,6 млн б/с. Увеличение объема поставок привело к незначительному (на $200 млн) повышению экспортной выручки — до $13 млрд (год к году она упала на 36%).

К концу первого квартала МЭА ждет сокращения добычи в РФ на 1 млн б/с по сравнению с уровнем до начала военной операции, однако признает, что оценка будет зависеть от влияния европейского эмбарго на нефтепродукты, которое вступило в силу 5 февраля (вместе с ним начал действовать и потолок цен — $100 за баррель для светлых нефтепродуктов и $45 для темных). В январе поставки нефтепродуктов в ЕС уже сократились с 1,2 млн б/с до 740 тыс. б/с, тогда как поставки в страны Ближнего Востока и Южной Америки выросли на 400 тыс. б/с. В феврале в МЭА ожидают сокращения объема экспорта нефтепродуктов, но замечают, что влияние этого на мировой рынок будет зависеть от объемов выпадающих поставок.

Татьяна Едовина

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