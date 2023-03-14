«Дом.рф» занял на жилье

Банк «Дом.рф» смог по итогам 2022 года увеличить чистую прибыль на 67%, в основном за счет роста чистых процентных доходов, основанных на кредитовании ипотеки, проектном финансировании и инфраструктурных жилищных проектах. Чтобы поддерживать плановые показатели роста, банк активно привлекал клиентские средства, причем преимущественно юрлиц. Такая стратегия несет в себе риски разрывов сроков финансирования и кредитования — кредитные проекты банка долгосрочные, а средства компаний очень нестабильны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Банк «Дом.рф» опубликовал отчетность по международным стандартам за 2022 год. Его чистая прибыль выросла на 67%, до 24,7 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 75%, до 49,5 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 52% (до 4,6 млрд руб.).

«Дом.РФ» — ипотечно-строительный банк. Входит в топ-3 российских банков по ипотечному портфелю (вместе с материнской структурой «Дом.РФ») и объему проектного финансирования застройщиков. По данным рэнкинга «Интерфакс» за 2021 год, входил в топ-20 по активам и капиталу (16-е место).

По словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимира Тетерина, ключевой задачей банка является всестороннее обеспечение развития жилищной сферы, поэтому «неудивительно, что виден заметный рост его кредитной активности». Управляющий директор НКР Михаил Доронкин добавляет, что банк активно наращивает масштабы проектного финансирования, благодаря чему портфель кредитов на жилищное строительство на конец 2022 года вдвое опережает портфель ипотеки. «К тому же совместно с материнской организацией он принимает участие в развитии механизма льготного финансирования инфраструктуры для жилья и городского развития, что также поддерживает рост корпоративного бизнеса в структуре прибыли»,— добавляет эксперт.

В то же время, несмотря на очевидно строительно-жилищную направленность банка, наибольшими темпами росли в прошлом году отнюдь не самые профильные активы. Общий объем активов банка увеличился более чем на 100%, до 1,8 трлн руб. Однако наибольший рост показали «ликвидные активы, в том числе ценные бумаги» — на 164%, до 682 млрд руб. Как следует из комментариев банка, рост произошел в рамках «казначейских операций по управлению балансом». Проектное финансирование жилищного строительства показало рост на 95%, до 635 млрд руб., ипотечное жилищное кредитование увеличилось на 47%, до 319 млрд руб., еще 143 млрд руб. пришлось «на прочие кредиты и займы».

Примечательно, что рост активов фондировался преимущественно средствами юрлиц. За прошлый год объем клиентских средств вырос на 125%, до 1,375 трлн руб.

Причем самую слабую динамику показали средства на счетах эскроу — на 40%, до 389 млрд руб., самую сильную — средства юрлиц на счетах и депозитах: на 239%, до 851 млрд руб.

Как пояснили в «Дом.рф», «для сохранения темпов развития и диверсификации источников фондирования банк с 2021 года ведет активную работу по привлечению депозитов корпоративных и розничных клиентов». Согласно отчетности, объем средств физлиц на счетах и депозитах в банке в 2022 году вырос на 68%, до 136 млрд руб.

По мнению экспертов, такой подход пока оправдывает себя, но несет риски.

«Банк "Дом.рф" развивает долгосрочные, в том числе инфраструктурные, проекты,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Составляющие подавляющее большинство клиентских средств — депозиты и расчетные счета юрлиц, в отличие от депозитов граждан или средств на счетах эскроу, более подвижны и могут быть изъяты в любой момент». В этом плане, подчеркивает эксперт, фондирование долгосрочных проектов динамичными деньгами «представляется не самой удачной идеей».

Ксения Дементьева