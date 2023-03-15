МТС вложится во влоги

Как выяснил “Ъ”, осенью МТС планирует запустить собственный видеохостинг в расчете привлечь на него часть российской аудитории YouTube и TikTok. Ядром проекта станет уже существующий сервис игрового стриминга WASD, который оператор хочет доработать. На первом этапе МТС может вложить в него порядка 1,5–2 млрд руб. Однако эксперты оценивают идею скептически. По их мнению, WASD будет сложно конкурировать с аналогичными сервисами VK, которая может привлекать аудиторию за счет своих соцсетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

МТС готовится к перезапуску сервиса игрового стриминга WASD, рассказали “Ъ” источники на IT-рынке. «Помимо трансляций игр, на платформе должен появиться пользовательский контент — обзоры фильмов, влоги (блог, где в качестве основного контента выступают видео.— “Ъ”), бьюти-блоги и так далее»,— пояснил собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки проекта. По его словам, после перезапуска, «проект должен стать аналогом YouTube и TikTok».

Перезапуск WASD, по данным “Ъ”, запланирован на осень. Для этого потребуется расширение серверного парка, функций сервиса, возможен ребрендинг, уточнил один из собеседников “Ъ”. «Уже законтрактован необходимый объем вычислительных мощностей, идет расширение команды»,— добавил другой источник “Ъ”. Собеседник на IT-рынке предполагает, что перезапуск WASD может обойтись в 1,5–2 млрд руб. В МТС отказались от комментариев.

МТС запустила WASD в 2019 году. Тогда оператор позиционировал проект как платформу для развития решений в сфере гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. По данным SimilarWeb, число посещений сайта WASD.tv в феврале уменьшилось более чем вдвое по отношению к январю, составив 1,3 млн. В МТС не раскрыли данные по текущей аудитории WASD и объем инвестиций в проект. Два источника “Ъ” на IT-рынке говорят, что в начале года WASD покинуло по меньшей мере пятеро ключевых сотрудников.

Интерес к развитию своей площадки с пользовательским видеоконтентом проявляет и «Ростелеком». В ноябре 2022 года компания направила в центр компетенций разработки «Мультимедийное ПО», который курирует Минцифры, паспорт проекта по развитию онлайн-кинотеатра Wink. Компания оценивала расходы на уровне 1,16 млрд руб. (см. “Ъ” от 10 ноября 2022 года). В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

МТС в рамках проекта WASD «продолжает экспериментировать с маркетинговыми гипотезами», полагает основатель портала rawg.ioe Гаджи Махтиев: «Выход на более широкую аудиторию ничего не гарантирует, но, я предполагаю, он четче ложится в логику развития медиаплатформы МТС, чем игровой стриминг».

WASD с 2019 года так и не стал востребованным у стримеров, поэтому даже существенное изменение стратегии его развития, скорее всего, не приведет к увеличению числа пользователей, считает экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров. По его мнению, VK, которая с лета 2022 года развивает стриминговый сервис VK Play Live, «выглядит перспективнее». «Нужно понимать, что стриминговый сервис VK — платформа, которая существует не сама по себе, а в синергии с социальными сетями, их игровым магазином, а также сервисом облачного гейминга. Это позволит проекту быстро наращивать аудиторию»,— поясняет господин Макаров.

В площадках стримеров больше всего привлекает технические особенности, рекомендации контента и возможность монетизировать контент, не отдавая существенную долю платформе, отметил руководитель VK Play Live Елисей Малышев.

VK, действительно, «усиленно двигается» в сторону развития стриминговых и видеоплатформ, отмечает глава московского подразделения Lesta Games Гаухар Алдиярова, «но там тоже все еще не так однозначно: до конца не отлажена инфраструктура, стримеры — главный поставщик контента — жалуются на отсутствие условий, которые могли хотя бы частично перекрыть потери с некогда "кормящих" площадок (речь идет о Twitch, YouTube.— “Ъ”), и отсутствие необходимого им уровня поддержки со стороны сервиса».

Никита Королев, Вадим Красников