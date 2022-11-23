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Коммерсантъ FM
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Игры для протокола

Государство будет жестче регулировать рынок

Структуры Роскомнадзора предлагают новые меры регулирования игровой индустрии и смежных сфер, включая определение правового статуса внутриигровых предметов, а также принуждение площадок соблюдать требования «пакета Яровой», то есть хранить информацию о сообщениях пользователей и предоставлять к ним доступ следственным органам. По данным “Ъ”, меры уже обсуждаются с бизнесом. Участники рынка смотрят на инициативу с опаской: ее исполнение потребует новых инвестиций в инфраструктуру и несет риски для издателей игр.

“Ъ” ознакомился с исследованием Главного радиочастотного центра Роскомнадзора (ГРЧЦ; структура отвечает в том числе за поиск в интернете запрещенной информации), посвященным перспективам регулирования игровой индустрии и ее контента. В частности, ведомство хочет определить правовой статус игровой валюты (виртуальные деньги внутри игр, которые можно приобрести за реальные средства), лутбоксов (lootbox — виртуальный ящик со случайным набором предметов), стриминговой платформы и донатов (пожертвование стримеру от зрителя).

Также ГРЧЦ предлагает признать игровые платформы и стриминговые сервисы для геймеров организаторами распространения информации (ОРИ). Согласно ФЗ «Об информации» ОРИ обязаны хранить в России такие данные, как факт приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстов, изображений и иных электронных сообщений пользователей, а также предоставлять эти данные следственным органам по их запросу. Для этого площадки должны устанавливать на свои сети оборудование для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

По сути, речь идет о расширении на игровые и стриминговые сервисы требований «закона Яровой». По нему устанавливать СОРМ на свои сети с 1 июля 2018 года должны все операторы связи. Они обязаны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, видеозаписи и другие сообщения пользователей. Хранить переговоры и сообщения нужно шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней.

В ГРЧЦ считают, что комплекс мер позволит «обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ», а также ограничить «несовершеннолетних от вредоносного контента и повысить эффективность защиты граждан при обороте внутриигрового имущества и валюты» (о рынке виртуальных игровых предметов “Ъ” рассказывал 28 января). Как ранее писал “Ъ”, предметы из игр также можно перепродавать через специализированные торговые площадки, которые позволяют выводить средства.

Идея введения в правовое поле не только игровых, но и в целом цифровых активов уже разрабатывается: так, Центр стратегических разработок предложил ряд инициатив (см. “Ъ” от 7 ноября).

Организация предлагает разрешить включение таких активов, например, в состав наследства и конкурсной массы при банкротстве.

После начала военных действий на Украине и последовавших санкций российский рынок игровых сервисов изменился. Американский Twitсh еще в марте приостановил выплаты стримерам из РФ. Они стали переходить на альтернативы, например, Trovo от китайской Tencent и российские площадки: трафик последних с марта по август вырос на 30%, а средний размер вознаграждения автору от зрителя — на 24% год к году (см. “Ъ” от 21 сентября). Среди крупных отечественных площадок — WASD от МТС и VK Play Live. В этих компаниях отказались от комментариев.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что ему пока неизвестно о конкретных мерах регулирования игровых платформ как ОРИ, но «на уровне регулятора и отрасли вопрос обсуждается». Он добавляет, что ведомства волнует «в первую очередь вопрос контроля за финансовыми потоками игровой индустрии». Собеседник в крупной российской IT-компании смотрит на предложения ГРЧЦ с опаской: «Подобные инициативы явно не то, чего сейчас ждет поредевшая отрасль. Дополнительное регулирование должно помогать, а не вредить бизнесу». Сотрудник крупной игровой студии уточняет, что хранить текстовую информацию (например, данные о переписках игроков в чатах) не составит труда. Она и так сохраняется, чтобы администраторы могли разбирать конфликтные ситуации между игроками, поясняет собеседник “Ъ”. Однако, подчеркивает он, с голосовыми данными «все намного сложнее, потому что их объем огромен». Собеседник “Ъ” добавляет, что игроки общаются в игровых мессенджерах и в свободное время: «А это совокупно петабайты данных. Как их хранить? Это потребует огромных инвестиций в инфраструктуру».

Законопроект ударит в первую очередь по российским издателям онлайн игр, и дело здесь не только в необходимости закупать оборудование для хранения данных, отмечает независимый эксперт Вячеслав Макаров: «Изменение стоимости, внешнего вида и характеристик предметов — один из основных способов для разработчиков корректировать баланс внутри игры и вводить новые механики, сохраняя старую и привлекая новую аудиторию». Если наделить игровые предметы правовым статусом, объясняет он, «любое изменение их характеристик будет рискованным с юридической точки зрения».

Основные риски, которых могут опасаться игровые платформы, связаны с дополнительными обязательствами по отчетности в том числе перед налоговиками, считает адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков: «Валюты в играх могут быть неконвертируемые, которые всегда остаются внутри, но есть и случаи, когда их можно поменять на реальные деньги за пределами площадки. Желание государства отслеживать эти потоки обусловлено рядом факторов. С одной стороны, есть необходимость удерживать налоги с деятельности, с другой — задача противодействия отмыванию нелегальных средств и финансированию терроризма».

Никита Королев, Юлия Тишина

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