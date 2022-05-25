Эпоха докапитализма

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В условиях кризиса и неопределенности ряду банков понадобится дополнительная поддержка капитала. Ее способы и объемы прорабатывают ЦБ и правительство. Кто из банков получит поддержку и в каком объеме — пока вопрос нерешенный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя Центрального Банка России Дмитрий Тулин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Первый заместитель председателя Центрального Банка России Дмитрий Тулин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ЦБ рассматривает новые формы докапитализации банков, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на встрече с банкирами, отказавшись уточнить детали возможной альтернативной схемы поддержки банков.

Первым решенным вопросом в этой части среди них был Газпромбанк (ГПБ): правительство решило докапитализировать его на 50 млрд руб. за счет средств ФНБ. О том, что «безусловно» будет в каком-либо объеме и докапитализация ВТБ, в начале апреля говорил его глава Андрей Костин. Какие еще банки и какую поддержку получат другие — пока вопрос открытый. ЦБ еще не пришел к реальным цифрам по объему необходимой докапитализации, но она понадобится каким-то банкам.

«Я боюсь, что чем крупнее (банк.— “Ъ”), тем больше проблем»,— оговорился господин Тулин.

Более или менее объективные данные по объемам господдержки могут появиться не раньше осени, считает старший управляющий директор НКР Александр Проклов. «Объективную картину по необходимости дорезервирования банковского сектора получить не представляется возможным, поскольку продолжают действовать регуляторные послабления… и финансовый рынок функционирует в ограниченном режиме,— продолжает он.— Реальная картина по кредитным портфелям банков также пока неясна, и потенциальный размер требующегося дорезервирования прояснится не раньше осени». Оценить объем возможной докапитализации сложно, поскольку проблематично оценить как объем кредитных потерь, так и объем заблокированных активов банков, попавших под санкции, говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его оценке, их объем может составлять около 3 трлн руб.

При этом в вопросе докапитализации банков необходимо разделять два случая: первый случай — когда есть банк-банкрот, и второй — когда есть действующий, не стоящий на грани банкротства банк, который потерял часть капитала и нуждается в его увеличении, говорит господин Матовников. Сейчас если проблемный банк — государственный, то поддержка может быть оказана либо напрямую денежными средствами, либо через ФКБС или с помощью субординированных облигаций. Вопрос — в какой форме докапитализировать частные банки. Для них в большей степени подходит вариант через ОФЗ, отмечает господин Матовников. Плюсы этой схемы в том, что она не требует кэш, кроме того, она подходит в условиях дефицита бюджета (по оценке Минфина, в 2022 году дефицит бюджета может составить минимум 1,6 трлн руб.). При этом актуальным остается и вариант поддержки банка за счет собственников, считает он.

Между тем если ситуация с дефицитом капитала нетрагична, то может быть реализован план постепенного увеличения достаточности капитала за счет нераспределенной прибыли и, например, избавления от части активов (например, продажи розничного портфеля или остановки выдачи новых кредитов при постепенном выгашивании портфеля), за счет чего также можно повысить капитализацию банка, говорит эксперт. Кроме того, если, например, у банка есть какой-то проблемный кредит, то могут быть выпущены гарантии, которые позволят уменьшить резервы по ссудам и увеличить капитал банка.

В различные периоды были опробованы разные формы докапитализации банков. Первые проблемные банки передавались на управление госкорпорациям. «Тогда государство и ЦБ избегали докапитализации частных банков, поручая это госкомпаниям»,— отмечает господин Матовников. При этом такая форма поддержки банков уже не повторится, считает он, поскольку при возникновении проблем поддержку логичнее оказывать либо силами собственников, либо государства, «привлекать к этому госкорпорации, которые прежде не интересовались этими банками, было бы странно». Из других форм докапитализации также был вариант bail in (конвертация требований кредиторов в акции) и докапитализация со стороны Агентства по страхованию вкладов, когда новым собственникам выдавали кредиты под 0,5%. «Но эта схема создавала ложные стимулы для владельцев: не вкладывая денег, получить проблемный банк»,— заключает он.

Ольга Шерункова