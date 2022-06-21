Юрлица плохих активов

Депутаты рассмотрят законопроект, позволяющий подсанкционным банкам создавать специальные юрлица, в которые будут переданы их замороженные активы и обязательства перед иностранными кредиторами. Участники рынка отмечают, что это позволит банкам сократить резервы и высвободить часть капитала. Однако, по словам юристов, такая реорганизация может спровоцировать часть кредиторов досрочно предъявить требования, а если процесс захватит компании – вызвать волну передела собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госдума 22 июня планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий специальное регулирование в сфере финансового рынка и корпоративных отношений. В частности, в нем предусмотрена норма, позволяющая банкам, попавшим под санкции, провести реорганизацию с выделением юрлица, которому будут переданы замороженные иностранные активы, а также обязательства перед кредиторами из недружественных стран. Перечень активов и обязательств должен согласовываться с Банком России. Передаваемое имущество признается обеспечением исполнения обязательств банка перед иностранными кредиторами из недружественных стран, и никому другому на него нельзя будет обращать взыскание.

Под блокирующие санкции в различных юрисдикциях российские банки стали попадать с 2014 года. Первыми в американский SDN-list вошли банк «Россия» и СМП-банк с дочерними банками. Впоследствии в него попали банки, работающие в Крыму,— РНКБ, Генбанк и другие. После начала СВО на Украине под жесткие западные санкции (США и Евросоюза) попали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «ФК Открытие», Новикомбанк, ТКБ и др. Под блокирующие британские санкции попали Газпромбанк, Альфа-банк, МКБ, УБРиР.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”. Банкиры также официально не комментируют законопроект. Однако, по словам источника “Ъ”, близкого к одному из подсанкционных банков, основная польза от принятия закона заключается в возможности снизить резервы, которые были созданы под замороженные активы. «Когда эти активы будут разморожены и удастся ли произвести взаимозачет с иностранными кредиторами, неизвестно, а высвободить капитал необходимо уже сейчас»,— отмечает он.

Как поясняют эксперты, в результате передачи активов от банка новому юрлицу они списываются с баланса банка, соответственно, высвобождаются и резервы, созданные под них.

Объем активов банков, замороженных в иностранных юрисдикциях, может составлять 3 трлн руб. (см. “Ъ” от 25 мая). Исходя из нормативных требований, резервы оцениваются в сотни миллиардов рублей.

По словам старшего юриста корпоративной практики адвокатского бюро КИАП Романа Суслова, решение о выделении на общем собрании утверждают акционеры банка, которые и становятся акционерами нового общества. Как уточняет руководитель санкционной практики адвокатского бюро А-ПРО Екатерина Макеева, особенность подобной реорганизации в том, что создаваемые юрлица не являются правопреемниками основного общества в отношении, например, налогов.

В обычной ситуации подобная операция повлекла бы право кредиторов банка требовать досрочного исполнения их обязательств. «Законопроект ограждает подсанкционные банки от таких обязанностей в отношении кредиторов из недружественных стран: банки смогут сначала провести реорганизацию и только потом уведомить о ней иностранных кредиторов. Потребовать досрочного исполнения обязательств такие кредиторы тоже не смогут»,— указывает Роман Суслов.

Однако прочим кредиторам предоставляется возможность заявить свои требования досрочно. «Вполне возможно, что такие кредиторы захотят воспользоваться этой возможностью, так как ранее они это не могли сделать ввиду условий своих сделок с банком отказаться от договоров»,— считает старший юрист юридической фирмы Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов.

Эксперты также обращают внимание, что закон дает возможность решить проблему только банкам, хотя она стоит и перед компаниями реального сектора.

«Новые юрлица» могут заняться скупкой «долгов у компаний небанковского сектора», полагает Екатерина Макеева. По ее словам, с одной стороны, инициатива обусловлена существующим «кризисным» рынком, с другой — положения законопроекта усугубляют риски передела рынка с нарушением прав акционеров, не имеющих контрольного пакета. В результате, отмечает юрист, «если процесс не будет взят под контроль, страна войдет в очередной виток передела прав собственности».

Максим Буйлов