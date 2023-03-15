Зверинец жонглирует цифрами

СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк» до конца марта завершит реорганизацию: из унитарного предприятия — в бюджетное учреждение культуры. По результатам работы за 2022 год предприятию удалось нарастить рекордную за последние пять лет чистую прибыль — до 54,4 млн рублей, это в пять раз больше, чем годом ранее. Новое руководство планирует к маю сдать концепцию реконструкции зоопарка, а финансирование на проект надеется получить до конца 2024 года. Аналитики, впрочем, не понимают, за счет чего зоопарк сумел так заметно улучшить финансовые показатели, так как никаких экономических предпосылок для этого не было, полагают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый раз идея подыскать новую площадку для петербургского зоопарка родилась еще в 1909 году

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Первый раз идея подыскать новую площадку для петербургского зоопарка родилась еще в 1909 году

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Ленинградский зоопарк площадью в 7,4 га расположен в Петроградском районе города. Он был открыт в 1865 году как частный зверинец. Сейчас в зоопарке содержится более 500 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных. В данный момент учреждение находится в стадии реорганизации. Как пояснили в комитете по культуре, до конца марта будут завершены все мероприятия по переходу: из ГУП оно превратится в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Ленинградский зоологический парк».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года выросла до 54,4 млн рублей с 9,6 млн в 2021 году (в 5,6 раза), при этом выручка выросла в полтора раза: 411 млн рублей в 2022 году против 284 млн в 2021 году. Стоит отметить, что с 2018 года при стабильной выручке более 200 млн рублей чистая прибыль компании варьировалась от 1,6 млн (в 2018-м) до 4,8 млн (в 2020-м).

С февраля 2023 года на посту директора предприятия был утвержден экс-глава отдела экспозиции Московского зоопарка Юрий Журавлев. С ноября 2022 года он руководил зоопарком в качестве исполняющего обязанности после ухода Ирины Скибы. Главой Ленинградского зоопарка она работала с 2003 года. Позже в ходе проверки аудиторы в зоопарке обнаружили многочисленные нарушения, в том числе незаконно выписанные надбавки, завышенные цены на закупаемые товары и использование не соответствующих требованиям вольеров.

Одним из первых решений нового руководства стало возрождение штата сотрудников. Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе зоопарка, с ноября коллектив прирос на треть сотрудников: пришло 80 новых специалистов. Также было принято решение убрать из учреждения аттракционы и возобновить работу кафе.

По словам партнера экспертной группы Veta Александра Терентьева, реорганизация зоопарка сделает управление прозрачным и гибким, что положительно скажется на финансовых показателях. «Сложно сказать, какие именно факторы могли повлиять на финансовые показатели зоопарка за 2022 год, вполне возможно, что такая чистая прибыль обусловлена некоей технической коррекцией. Экономических предпосылок для столь резкого скачка, на мой взгляд, не было, более того, действия предыдущего руководителя зоопарка не могли способствовать генерированию позитивных финансовых показателей»,— рассуждает эксперт.

Следующим этапом по улучшению условий станет реконструкция зоопарка. Как сообщил Юрий Журавлев на пресс-конференции 13 марта, в мае 2023 года будет предоставлена концепция реконструкции, предполагающая ремонт вольеров и создание условий для более качественного содержания животных. Далее документ направят в комитет по культуре, КГИОП (некоторые здания зоопарка могут представлять историческую ценность) и другие профильные ведомства для дальнейших корректировок. Непосредственно к самому проекту реконструкции, к его технической обрисовке приступят в 2023–2024 годах после выделения соответствующего финансирования. В февральском интервью изданию «Фонтанка» господин Журавлев называл ориентировочные сроки процесса: после одобрения проекта может потребоваться два-три года на прохождение экспертизы, а далее пять-шесть лет займет сама реконструкция.

Параллельно власти подыскивают вторую площадку для зоопарка, куда можно перевезти крупных животных. Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин на пресс-конференции обозначил, что речь идет об участке с возможностью подвести коммуникации и с наличием естественного грунта. «Три-четыре участка мы рассматривали совместно с коллегами из других комитетов, которые отвечают за инвестиционные проекты, имущественные вопросы. Пока такого земельного участка мы не нашли. Продолжаем эту работу»,— сказал господин Болтин.

В комитете по инвестициям уточнили «Ъ-СПб», что были рассмотрены различные финансовые модели реализации проекта, в том числе и на инвестиционных условиях. Что касается земельного участка, то он должен быть не менее 100 га, учитывая необходимость создания современных условий для животных и дальнейшего увеличения перечня видов.

Обсуждение планов по созданию нового зверинца в Петербурге идет более ста лет. В 1909 году было создано специальное общество попечителей под председательством принца Ольденбургского. Общество установило, что переезд зоопарка стоит миллион золотых рублей. От проекта отказались. В 1930-е годы планировалось перевести зоопарк в Озерки, но по финансовым соображениям этого не произошло. В начале 1941 года Ленинградскому зоопарку была выделена территория в Удельном парке. Переезд не состоялся из-за войны. В 1970-е годы был создан проект переноса зоопарк в район железнодорожной станции «Морская» (между Лисьим Носом и Старой Деревней). В середине 1980-х появился новый проект, который предусматривал появление нового зоопарка в районе озера Долгое. Также в качестве площадок рассматривались территории Ржевского парка, в Юнтолово и в Сестрорецке. Не получила продолжения и инициатива губернатора соседнего региона Александра Дрозденко, который предложил в 2017 году создать в Ленобласти сафари-парк, который стал бы филиалом Ленинградского зоопарка.

Алла Михеенко