Липецкие военкоматы «уточняют данные» подлежащих мобилизации жителей

Главный военком Липецкой области Валерий Герасименко в интервью местному изданию Gorod.48 сообщил, что военкоматы региона сейчас занимаются «уточнением и актуализацией данных граждан, состоящих в мобилизационном резерве». По мнению господина Герасименко, именно неточными данными, которые обязаны были оперативно подавать в военкоматы сами жители, объясняется «некоторая степень брака» во время частичной мобилизации осенью 2022-го.

«Мы проводим актуализацию данных путем вызова граждан повестками. Прошедшая мобилизация показала, что не все граждане исполняют свою обязанность и своевременно, в двухнедельный срок, приходят в военкомат и сообщают об изменении своего состояния (уровня образования, состава семьи, состояния здоровья). С этим и был связан определенный брак в нашей работе во время мобилизации. Гражданин приходит, не всегда приносит с собой оправдательные документы, говорит — у меня есть трое детей. Но подтвердить он это не может»,— рассказал военком

«Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить всех граждан, у которых менялось состояние, в военкомат по месту жительства. Сегодня никакие мобилизационные мероприятия не ведутся. В спокойное время мы можем актуализировать базы данных, чтобы в случае проведения мобилизации имеющие право на отсрочку от нее граждане не подлежали вызову»,— добавил военком.

По его словам, сейчас военкоматы собирают данные о жителях Липецкой уже «на 100%» в цифровом виде, но все еще путем их опроса после вызова повесткой: «Ждем изменения законодательства, чтобы получать информацию от других ведомств в автоматическом цифровом режиме. База работает в полностью закрытом профиле, к ней имеет доступ ограниченный круг лиц. Никакое воздействие из внешней среды невозможно».

Вместе с тем господин Герасименко сообщил, что в случае неявки в военкомат по повестке об уточнении данных гражданину грозит административный штраф до 500 руб.

Также военком сообщил о нескольких случаях, когда призванные на срочную службу жители региона «выразили желание поехать в зону специальной военной операции». По его словам, их более десяти человек выбрали вместо сразу контракт вместо службы по призыву: «Сказать, что мы видим колоссальное желание призывников ехать в зону СВО, нельзя».

Сергей Калашников

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